Klinikum Hanau muss so viel investieren wie noch nie

Das kommunale Klinikum Hanau steht in den nächsten Jahren vor dem größten Investitionsvorhaben seiner Geschichte.

Hanau – Unter dem Namen „Klinikum 20/30“ wurde bereits im vergangenen Jahr eine Gesamtbauzielplanung erstellt, die eine Erneuerung und Sanierung weiter Teile des Klinikums vorsieht. So sollen die Gebäude M, A und K in einen Neubau integriert werden. Dort soll unter anderem das neue Mutter-Kind-Zentrum entstehen. Klinik-Geschäftsführer Volkmar Bölke geht von einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro aus. Die konkreten Pläne sollen in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden.

Für Klinikdezernent und Oberbürgermeister Claus Kaminsky steht außer Frage, dass die Investitionen notwendig sind, „um die Bedeutung unseres Haus als ein Krankenhaus der Maximalversorgung dauerhaft zu bewahren.“ Allerdings sieht Kaminsky das städtische Klinikum in Sachen Finanzierung solcher Baumaßnahmen benachteiligt – und das liege auch daran, dass die Stadt Hanau bislang nicht kreisfrei ist.

Klinikum Hanau: Rechtslage erschwert Finanzierung

Hintergrund sei die geltende Rechtslage. „Laut Krankenhausgesetz gilt für das Land, für Landkreise und kreisfreie Städte ein sogenannter Sicherstellungsauftrag, das heißt, diese Körperschaften können Krankenhäuser in ihrer Trägerschaft finanziell unterstützen. Hanau hat als Sonderstatusstadt diesen Sicherstellungsauftrag nicht,“ so Kaminsky.

Das habe zur Folge, dass Hanau anders als zuletzt der Main-Kinzig-Kreis sein Klinikum aus städtischen Mitteln nicht direkt fördern und noch nicht einmal eine Kommunalbürgschaft gewähren dürfe. Während der Main-Kinzig-Kreis die Main-Kinzig-Kliniken zuletzt mit 3,1 Millionen Euro bei der Finanzierung von Investitionen unterstützen konnte – „was ich überhaupt nicht kritisiere“, wie Kaminsky betonte – habe die Sonderstatusstadt Hanau diese Möglichkeit ausdrücklich nicht mehr.

Mittel aus der Hanauer Stadtkasse flossen ins Budget

Zwar flossen in früheren Jahrzehnten zum Teil erhebliche Mittel aus der Hanauer Stadtkasse ins Budget des städtischen Klinikums, doch inzwischen hätten sich die Rahmenbedingungen völlig verändert. Das EU-Beihilferecht werde strikt gehandhabt und die private Klinik-Landschaft achte vor dem Hintergrund des scharfen Wettbewerbs inzwischen sehr darauf, dass es nicht zu unerlaubten Beihilfen aus öffentlichen Kassen komme.

So habe erst unlängst der Bundesverband der deutschen Privatkliniken vor dem Bundesgerichtshof gegen den Landkreis Calw wegen vermeintlich unerlaubter Förderung seiner Klinik geklagt. „Die Klage wurde schließlich abgewiesen, aber nur mit der Begründung, dass der Landkreis Calw einen Sicherstellungsauftrag habe“, informierte Kaminsky. Einen solchen Sicherstellungsauftrag brauche auch die Stadt Hanau als Trägerin eines Krankenhauses der Maximalversorgung. (did)

Lesen Sie auch:

13 Unfalltote in zehn Jahren - Wie gefährlich ist der Flugplatz Egelsbach? Ein Kleinflugzeug stürzt in der Nähe des Flugplatzes Egelsbach ab. In den letzten zehn Jahren gab es bereits 13 Tote in Egelsbach - Wie gefährlich ist der Flugplatz?

Bluttat in Offenbach: Paul M. geschnappt - dieser Fehler wurde ihm zum Verhängnis: Nach dem Tod einer Frau in Offenbach tappte die Polizei trotz einer Fahndung lange im Dunkeln. Nun die Erfolgsmeldung: Der mutmaßliche Täter Paul M. ist geschnappt.

Mercedes-Fahrer öffnet Autotür auf dem Standstreifen - und löst Kettenreaktion aus: Bei einem Unfall auf der A661 werden drei Menschen verletzt. Ein unbekannter Mercedes-Fahrer löst eine Kettenreaktion aus.