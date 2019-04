Kommt in Hanau ein Busdepot auf Sportsfield?

Die Stadt Hanau will die frühere Sportsfield Housing an der Aschaffenburger Straße möglichst schnell kaufen. „Wir werden deswegen mit der BImA Gespräche aufnehmen“, sagt Stadtentwickler Martin Bieberle.

Hanau – Der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist das frühere US-Wohngebiet, wie auch die anderen US-Kasernen, nach dem Abzug der Amerikaner zugefallen. Die Stadt will, wie schon im Fall des gegenüberliegenden Pioneer Parks, das Areal von der BImA erwerben und mit privaten Partnern in Eigenregie entwickeln – als Gewerbegebiet.

Zum einen könnte dort ein Nahversorgungszentrum mit Super- und Fachmärkten für die bis zu 5000 Menschen im Pionier Park entstehen, zum anderen wird nach Informationen unserer Zeitung geprüft, ob städtische Betriebe dorthin umziehen könnten. Entsprechende Überlegungen bestätigt Martin Bieberle. Zuletzt hatte es geheißen, dass im Zuge der Neustrukturierung des Gesamtareals zwischen Hauptbahnhof und B43a (wir berichteten) der an der Daimlerstraße ansässige Bauhof mit Sperrmüll- und Wertstoffannahme sowie die Verkehrsbetriebe HSB mit ihrem Busdepot auf das Gelände der früheren Underwood-Kaserne nach Großauheim verlagert werden. Nun liegt die Option Sportsfield auf dem Tisch. Vorteile dort: Bessere Verkehrsanbindung, kürze Wege in alle Bereiche des Stadtgebiets und vor allem: fast doppelt so viel Fläche wie auf dem Underwood-Gelände.

+ Auch eine ehemalige Schule und Kita gehören zur Sportsfield Housing, Archivfotos: Stadt Hanau

Jedenfalls weisen alle Überlegungen in Richtung Gewerbegebiet, Einkaufszentrum bzw. Standort für städtische Betriebe. Dass die 22 Wohnblocks weiter für Wohnen genutzt werden können, daran glaubt kaum mehr jemand. „Die Wahrscheinlichkeit ist gering“, sagt auch Stadtentwickler Bieberle. Zugleich bedauert er das: „Das ist besonders schade.“ Aber die Rechtslage steht dem nach wie vor entgegen.

Rückblende: Das ursprüngliche Vorhaben, die Blocks, in denen seit Jahrzehnten US-Familien und dann Flüchtlinge gewohnt haben bzw. noch wohnen, auch in Zukunft zu nutzen, um sie nach einem Umbau etwa als dringend benötigten günstigen Wohnraum auf den Markt zu bringen, musste bereits vor Jahren begraben werden. Zum Unverständnis vieler, zumal die Blocks in gutem Zustand waren und nach Modernisierungen für die Flüchtlingsunterbringung erst recht sind.

Baurechtlich als „grüne Wiese“ eingestuft

Was für Otto-Normal-Bürger nur schwer zu verstehen ist: Planungsrechtlich werden die Kasernengelände „wie eine grüne Wiese angesehen“, erläutert Bieberle die geltenden Bundesgesetze, also praktisch wie ein Neubaugebiet. Und nach geltender Rechtslage darf ein solches Wohngebiet nicht nahe an Industrieanlagen heranrücken, von denen, wie im Fall von Goodyear Dunlop, Lärm- und Geruchsbelästigungen ausgehen.

+ Werden wohl abgerissen: Die 22 Wohnblocks.

Gutachten hatten schon vor Jahren ergeben, dass die Geruchsbelästigung durch Dunlop auf Sportsfield im Jahresverlauf dreimal so häufig vorkommt, wie es die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) erlaubt. Auch von der Landesregierung bekam die Stadt in der Vergangenheit sinngemäß die Antwort, dass die Rechtslage leider nun mal so sei. Und die zwischenzeitliche Hoffnung im Hanauer Rathaus, dass die Bundesgesetzgebung geändert wird, hat sich zerschlagen. Bieberle: „Das ist nicht in Sicht.“

Bei allen Fragen habe man in der Vergangenheit gut mit Dunlop zusammengearbeitet, betont der Stadtentwickler. Das werde man auch in Zukunft. Der Konzern, der kürzlich angekündigt hat 600 Stellen in Hanau abzubauen, will andererseits in den Standort Hanau 73 Millionen Euro investieren – auch im Lärm- und vor allem Geruchsschutz. Das sei technisch aber nicht einfach, heißt es. Und ob die Maßnahmen so viel bringen können, damit die strengen gesetzlichen Kriterien für Wohnen erfüllt werden, ist offenbar mehr als fraglich. „Wir werden das dennoch zusammen mit Dunlop prüfen“, sagt Martin Bieberle. „Es wird auch da eine einvernehmliche Lösung geben.“

Abriss wohl nur eine Frage der Zeit

Die Planungen bei der Stadt laufen darum alle in Richtung Gewerbegebiet und knüpfen damit planungsrechtlich an einen Aufstellungsbeschluss an, den das Stadtparlament gefasst hat.

Nachdem das Land Hessen den von ihm als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge genutzten Teil von Sportsfield vor wenigen Wochen auch offiziell freigegeben hat, stehen dort neun Blocks sowie die ehemalige US-Schule und Kita leer. Weitere 13 Blocks hat die Stadt noch bis 2025 von der BImA für die kommunale Flüchtlingsunterbringung angemietet. Zehn Gebäude sind mit derzeit 815 Menschen belegt.

Nach jetzigem Stand ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Sportsfield-Gebäude in den kommenden Jahren für ein Nahversorgungszentrum oder für städtische Betriebe abgerissen werden.

VON CHRISTIAN SPINDLER