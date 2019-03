Kreisfreiheit Hanau: Landrat Stolz sieht noch viele offene Fragen

Zurückhaltend hat die Spitze des Main-Kinzig-Kreises auf das von der Stadt Hanau vorgelegte Konzept zur Kreisfreiheit reagiert.

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – Im Wesentlichen entspreche das Papier den Erwartungen, allerdings blieben noch viele Fragen offen und es werde deutlich, dass bislang vorhandene Synergieeffekte durch eine Auskreisung Hanaus verloren gingen, erklärte Landrat Thorsten Stolz (SPD).

Vor allem über die finanziellen Folgen einer Auskreisung Hanaus gibt es noch erheblichen Gesprächsbedarf zwischen der Stadt und dem Kreis. Beispiel Hessenkasse: Hier ist der Main-Kinzig-Kreis finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Land Hessen bis ins Jahr 2026 eingegangen. Wenn Hanau - wie von der Brüder-Grimm-Stadt angestrebt - zum 1. April 2021 kreisfrei würde, müsste sich die Stadt gleichwohl weiterhin anteilig an den Verpflichtungen aus der Hessenkasse beteiligen, so Stolz. Nach Berechnungen des Kreises wäre hierfür eine Schlussrate von 12,2 Millionen Euro fällig, die Hanau zu zahlen hätte. „Darüber gibt es überhaupt keinen Verhandlungsspielraum“, meint der Landrat.

Im Konzept der Stadt Hanau liest sich das anders. Dort heißt es, nach der aktuellen Gesetzeslage ergebe sich für die Stadt Hanau „keine Verpflichtung zu einer Ausgleichszahlung ab dem Zeitpunkt der Kreisfreiheit.“ Gleichwohl zeigt sich Hanau zu einer „Verständigung“ bereit, „um eine unverhältnismäßige Belastung der im Kreis verbleibenden Städte und Gemeinden zu vermeiden. Allerdings, so die Stadt, müssten dabei auch die 300 000 Euro berücksichtigt werden, die der Main-Kinzig-Kreis nach eigenen Berechnungen jährlich durch eine Auskreisung Hanaus einsparen würde.

Gestern legte Hanaus Obrbürgermeister Claus Kaminsky in einem Schreiben an Landrat Stolz in Sachen Hessenkasse nach. Hanau, so versicherte Kaminsky nochmals, werde sich seiner finanziellen Verantwortung gegenüber dem Kreis nicht entziehen. Allerdings müsse der Kreis die geforderten 12,2 Millionen Euro „seriös und plausibel“ darlegen. Dabei müsse der Kreis auch berücksichtigen, dass die Stadt Hanau über viele Jahre hinweg Aufgaben, etwa im Bereich der Schulträgerschaft, der Jugendhilfe oder der Bauaufsicht, für den Kreis erledigt habe. Aufgaben, die trotz Entlastung bei der Kreisumlage unter dem Strich defizitär gewesen seien und deshalb mit zum Aufbau der Kassenkredite in Hanau beigetragen hätten. Diese Ausgaben seien nun auch Bestandteil der von der Brüder-Grimm-Stadt zu entrichtenden Beiträge an die Hessenkasse und müssten bei den Forderungen des Kreises berücksichtigt werden, fordert Kaminsky.

Hanau wiederum kommt laut eigenem Konzept zum Ergebnis, dass sich das kreisfreie Hanau um 600 000 Euro jährlich besser stellen würde. Dabei erinnerte die Kreisspitze daran, dass vor dem einstimmigen Grundsatzbeschluss des Hanauer Stadtparlaments zur Kreisfreiheit, OB und Stadtkämmerer Claus Kaminsky noch von einem jährlichen Plus in Höhe von neun Millionen Euro und einem zusätzlichen Personalaufwand von nur 20 Stellen gesprochen habe. „In der jetzigen Berechnung der Stadt Hanau steht nun nur noch ein Plus von 600.000 Euro bei 182 zusätzlichen Stellen für Hanau,“ betonte Stolz.

Für die Kreisspitze ist bei der Gesamtbetrachtung des Themas aber entscheidend, dass die Kreisfreiheit Hanaus nicht zu einer Mehrbelastung der 28 verbleibenden Städten und Gemeinden im Kreis führen wird. Die Folgen für die Kreiskommunen sollen, wie berichtet, in einem vom Kreis beim Prognos-Institut in Auftrag gegebenen Gutachten beleuchtet werden. Mit dem Ergebnis wird erst im Herbst gerechnet. Von dem Gutachten erwartet die Kreisspitze ein „klareres, ausgewogenes Bild von den möglichen Folgen einer Auskreisung.“

Dass die Loslösung Hanaus aus dem Kreis nicht, wie von Oberbürgermeister Claus Kaminsky behauptet, Verwaltungswege vereinfacht und mehr Bürgernähe erzeugt, sondern im Gegenteil Synergien verloren gingen, sieht die Kreisspitze am Beispiel Gesundheitsamt belegt. Als kreisfreie Stadt müsste Hanau ein eigenes Gesundheitsamt aufbauen und plant dafür laut Konzept 22 Vollzeitstellen ein. Nach Angaben des Kreises decken heute beim Kreisgesundheitsamt 13 Beschäftigte die Leistungen für die Hanauer Bürger vor Ort ab.

Von Dirk Iding