Kreisfreiheit: Steht Hanau eine Kompensation von 1,5 Millionen Euro zu?

„Auf der Basis der vom Main-Kinzig-Kreis selbst veröffentlichten Zahlen zum Haushaltsjahr 2018 ergibt sich nach unserer Berechnung aktuell eine Kompensationszahlung in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, die uns unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Hessenkasse im Falle der Auskreisung zusteht.“

Hanau – Zu diesem Ergebnis ist die Stadt Hanau laut Oberbürgermeister Claus Kaminsky gekommen, nachdem man eigene Berechnungen darüber angestellt hat, wie die bestehenden Rückzahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Hessenkasse im Falle einer Auskreisung zu bewerten und vor dem Hintergrund der bisherigen Aufgabenverteilung zwischen Kommune und Kreis zu gewichten sind. „Die hinterlegten Formeln und Gewichtungen wurden auf der Grundlage der vom Main-Kinzig-Kreis veröffentlichten Zahlen bereits von der PwC Legal AG auf ihre Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit bestätigt, sodass auf dieser Grundlage weitere Gespräche konkretisiert werden können“, heißt es. .

Beim jüngsten Gespräch mit der Kreisspitze am 2. Mai haben der OB sowie Bürgermeister Axel Weiss-Thiel und Stadtrat Thomas Morlock das Zahlenwerk überreicht und erläutert.

Ende März hatte Landrat Thorsten Stolz gefordert, dass Hanau 12 Millionen Euro an den Kreis zu zahlen habe, um den auf ihre Bürgerschaft entfallenden Anteil an den Rückzahlungsverpflichtungen des Kreises für die Hessenkasse auszugleichen.

In einem Schreiben an den Landrat hatte Hanaus OB auf das Konzept der Stadt Hanau zur angestrebten Kreisfreiheit verwiesen. „Die Stadt Hanau steht grundsätzlich zu ihrer Verantwortung, finanzielle Verpflichtungen, die sich aus der seit 45 Jahren bestehenden Zugehörigkeit zum Main-Kinzig-Kreis für die Stadt Hanau ergeben, zu übernehmen“, heißt es darin. Dabei seien allerdings wechselseitige Ansprüche und Verbindlichkeiten umfassend zu betrachten. Da beim Hessenkasse-Gesetz keine Regelung für einen solchen Fall getroffen worden sie, bedürfe es einer Verständigung, um eine unverhältnismäßige Belastung der im Kreis verbleibenden Städte und Gemeinden, aber auch der Stadt Hanau zu vermeiden.

Gleichzeitig hatte Kaminsky „eine seriöse und plausible Ableitung“ dieser Summe erfragt und erste Hinweise gegeben, was aus Sicht der Stadt bei dieser Berechnung berücksichtigt werden müsste. So decke Hanau in beachtlicher Weise Aufgaben einer kreisfreien Stadt bzw. eines Kreises ab, etwa bei der Schulträgerschaft. Genau diese Aufgaben seien defizitär gewesen und hätten damit letztlich auch zum Aufbau der Hanauer Kassenkredite geführt. „Somit sind sie auch Bestandteil der von der Stadt Hanau zu entrichtenden Beiträge zur Hessenkasse.“

„Die schriftliche Antwort des Landrats dokumentierte jedoch unmissverständlich, dass der Main-Kinzig-Kreis bei der Berechnung seiner 12-Millionen-Forderung allein von der Hanauer Einwohnerzahl ausgegangen ist“, heißt es im Pressedienst der Stadt. Für den Kreis ergebe sich daraus, dass die Stadt Hanau die vom Kreis übernommene Rückzahlungsverpflichtung von 25 Euro pro Kopf und Jahr zu tragen habe. Bestehende Ansprüche der Stadt oder gegenzurechnende Aufwendungen seien aber nicht berücksichtigt.

„Natürlich ist unsere Berechnung zunächst als exemplarisch zu betrachten, da sie von den Zahlen des Jahres 2018 und damit von dem hier ausgewiesenen Überschuss des Kreises in Höhe von rund 54 Millionen Euro ausgeht. Keiner weiß, wie sich die Haushaltslage in den nächsten Jahren entwickeln wird“, so Kaminsky. Die errechnete Kompensationszahlung stelle daher „noch keine konkrete Forderung“ dar.

