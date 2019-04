Märkte-Wochenende lockt tausende Besucher in die City

Hanau punktete am Samstag und Sonntag als Einkaufsstadt und Erlebnisort beim Wochenende der Märkte in der Innenstadt. Tausende Besucher auch aus dem Umland sorgten bei bestem Frühlingswetter für angenehm lebhaftes Großstadtflair zwischen Schlossplatz und Marktplatz.

Hanau – Im Fronhof hatten sich am Samstag schon vor dem offiziellen Beginn des Märkte-Wochenendes die Schnäppchenjäger eingefunden. Der städtische Flohmarkt fand zum ersten Mal in diesem Jahr statt, und Anbieter und Kunden waren früh zur Stelle. Zwar waren einige Plätze nicht vergeben, aber Victor Crichton vom Ordnungsamt, der den Flohmarkt betreut, war zufrieden mit der Auslastung, die für die Jahrespremiere durchaus respektabel gewesen sei.

Auf dem Schlossplatz füllten sich derweil die Bänke und Tische. Bei vielen Gästen blieb wohl nicht nur am Samstag die Küche kalt. Stattdessen wurde mit den Köstlichkeiten der Grillstationen gevespert, dazu gab es Wein aus Franken oder kräftiges Brauhausbier.

Bauern- und Schlemmermarkt in Hanau ist ein Besuchermagnet

Die mitgebrachten Taschen waren zu dem Zeitpunkt schon gefüllt mit den Angeboten aus der Region: Salami mit Ziegenkäse, mit Steinpilzen oder Hirschsalami, Käse aus Frankreich, Olivenvariationen oder Baguettes. Der 24. Bauern- und Schlemmermarkt der Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt erwies sich am Samstag und auch gestern einmal mehr als wahrer Besuchermagnet.

Und da der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, gab es auf dem Weg zum Freiheitsplatz mit dem Bücherflohmarkt auch geistige Nahrung zu günstigen Preisen, dazu CDs und Schallplatten.

Beinarbeit war auf dem Freiheitsplatz beim Fahrradaktionstag gefordert, den der ADFC und die Hanauer Stabsstelle für Nachhaltigkeit organisiert hatten. Der städtische Klimamanager Sebastian Nellies war hochzufrieden mit der Resonanz. Er warb am Stand der Stabsstelle zusammen mit seinen Kollegen für das klimafreundliche Stadtradeln, wenige Meter weiter fand ein Markt für gebrauchte Fahrräder statt - von privat an privat. Der Andrang war riesig. Und gleich nebenan zeigte die Polizei, wie der neue gebrauchte Drahtesel gegen Diebstahl gesichert werden kann. Wobei ein verlässliches Schloss den Preis so mancher Gebrauchträder – diese gab es im Angebot schon ab 40 Euro – durchaus übersteigt.

Die Zweiräder allerdings, die am Samstag bei der Codierungsaktion des ADFC mit einer Kennung versehen worden sind, sind es allemal wert. Die Warteschlangen waren lange, um den begehrten Code in den Rahmen gestanzt zu bekommen, womit das Fahrrad eindeutig dem Besitzer zuzuordnen ist.

In der Hanauer Innenstadt ist viel los

Ulrich Klee vom ADFC führte mit seinem Rad auch die Prozession der „Freestyle Kids“ an, junge Einradfahrer, die zu den Klängen der sie begleitenden Sambaband an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt radakrobatische Vorführungen gaben.

Bilder: Tag der Märkte in Hanau ist ein voller Erfolg Zur Fotostrecke

In Straßen und Plätzen war ohnehin viel los. Am Samstag zeigten sich Figuren der Brüder-Grimm-Festspiele in den Straßen oder ließen sich in der weißen Pferdekutsche durch die City fahren, derweil zog die Märchenbahn ihre Kreise, die „Gärtnerband“ beerdigte musikalisch „John Browns Body“ mit melodiösem Dixieland in der Rosenstraße, J. Sanders & Friends sorgten mit Folk und Pop an der Ecke Marktplatz/Hammerstraße für kleine Staus im Fußgängerverkehr und gestern tummelten sich viele Besucher bei der Autoschau auf dem Marktplatz, während die Plätze in Cafés und Lokalen knapp wurden.

VON DIETER KÖGEL

