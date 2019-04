Mann verliert Kontrolle über seinen Renault Megan - dann kommt der Rettungshubschrauber 

Ein Mann verliert in Hanau die Kontrolle über seinen Wagen und kracht in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber muss ihn in eine Klinik fliegen.

Update, 9. April, 13.14 Uhr: Zu dem Unfall in Hanau-Wolfgang gibt es neue Details. Der 82 Jahre alte Rodenbacher verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Die Wucht des Aufpralls schleuderte seinen Renault Megan zurück, das Auto drehte sich und bleib später auf der Fahrbahn stehen. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Schwerer Unfall in Hanau: Rettungshubschrauber im Einsatz

Erstmeldung, 7. April, 17.56 Uhr: Hanau – Bei einem schweren Unfall musste am Freitag in der Rodenbacher Chaussee in Hanau Wolfgang ein 82-Jähriger aus seinem Wagen geborgen werden.

Der Renault des Mannes kam laut Feuerwehrbericht von der Straße ab, krachte gegen die Leitplanke und kam in der Nähe der Zufahrt zum Industriepark zum Stehen.

Rodenbacher Chaussee nach Unfall in Hanau voll gesperrt

Der Senior wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Rodenbacher Chaussee war zwischenzeitlich voll gesperrt. Ursache des Unfalls war möglicherweise ein medizinischer Notfall. (cs/chw).

Lesen Sie auch:

Tödlicher Unfall auf der A3: Mann stirbt an der Unfallstelle: Ein Mann gerät auf der A3 bei Offenbach mit seinem Mini in der Gegenverkehr. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Mercedes gerät auf der A661 in Gegenverkehr – die Folgen sind verheerend: Eine Frau verliert auf der A661 bei Bad Homburg die Kontrolle über ihren Mercedes und gerät in den Gegenverkehr. Dort kommt es zur Kollision.

Drama auf der Autobahn: Chevrolet überschlägt sich auf der A3: Auf der A3 bei Obertshausen überschlägt sich ein Chevrolet und kommt erst auf dem Dach zum Liegen.