Mobilität ist Lebensqualität

Die Mobilität war Hauptthema beim Tag der offenen Tür am Samstag im „Haus am Steinheimer Tor“, wo neben Seniorenbüro und Freiwilligenagentur der Stadt Hanau auch der VdK sowie zahlreiche weitere helfende und unterstützende Organisationen unter einem Dach residieren und ein funktionierendes Netzwerk bezüglich Rat und Hilfe geflochten haben.

Hanau – Das reicht mittlerweile weit über das Haus hinaus, wie die Teilnahme von Hanauer Straßenbahn GmbH, Feuerwehr und Polizei ebenso dokumentierte wie die Vorträge über die Bedeutung der Orientierungshilfen für blinde und stark sehbehinderte Menschen vom Blindenbund. .

Natürlich waren die Senioren im Blickpunkt. Beim VdK konnten aber auch junge Menschen mit einem Simulationsanzug testen, wie sich Alter anfühlen kann. Schwere Arme, schwere Beine, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Linderung schaffen kann die entsprechende Hilfe. Das Hanauer Sanitätshaus Marx hatte eine entsprechende Auswahl an Rollatoren, Rollstühlen und sogar Elektrorollern aufgeboten, um die Bandbreite dessen zu demonstrieren, was heutzutage die Beweglichkeit erhalten kann. „Nur,“ so Gerhard Marx vom Sanitätshaus, „die Menschen kommen meist viel zu spät, um sich über die vorhandenen Möglichkeiten zu informieren.“ Wesentlich entspannter wäre es, sich frühzeitig zu informieren, sagt Marx.

Nie zu spät für hilfreiche Unterweisungen ist es für Michael Rüfer von der Hanauer Straßenbahn. Er gibt seit langem gute Tipps für die Handhabung des Rollators im öffentlichen Nahverkehr, weiß, wie unliebsame Zwischenfälle oder gar Unfälle zu vermeiden sind und gab dieses Wissen auch am Samstag im nahe beim Haus am Steinheimer Tor geparkten Bus weiter.

+ Eine Auswahl von Rollatoren, Rollstühlen und E-Scootern präsentierte Gerhard Marx vom Sanitätshaus Marx. © Kögel

Und der Bus war schließlich auch Austragungsort für das „Speed-Dating,“ bei dem Vertreter verschiedener Organisationen den vielen Interessierten klar machen konnten, warum es ausgerechnet ihre Organisation ist, für die sich der ehrenamtliche Einsatz lohnt. Und Ehrenamtler werden gesucht. Auch und gerade wenn es um den Bereich Mobilität geht, sagt Sylvie Janka, die mit der Inititiative „Menschen in Hanau“ ständig auf der Suche nach „Checkern“ ist. Aufmerksame Beobachter, die mit einer Beeinträchtigung leben, und ihr Umfeld besonders sorgsam in Augenschein nehmen, was die Handhabbarkeit und Alltagstauglichkeit für sie anbelangt.

Situationen auf der Straße, in Behörden oder in Geschäften werden dabei auf die Nutzungsfreundlichkeit geprüft. Dass da oft für den Rollstuhlfahrer die Klingel viel zu hoch angebracht ist, ist nur ein Merkmal dafür, dass noch immer nicht an die unterschiedlichen Bedürfnisse der betroffenen Menschen gedacht werde. „Man will einfach nicht immer um Hilfe fragen. Wir wollen schauen, dass wir Teilhabe für alle schaffen,“ sagt Cristine Schäfer, die den Tag der offenen Tür im Haus am Steinheimer Tor zusammen mit Stephan Baumann maßgeblich mit gestaltet hat.

Denn von Maßnahmen, die beispielsweise den Rollatorbenutzern helfen, profitiere „auch die Mutter mit dem Kinderwagen.“ Sei es bei Bordsteinen oder den immer noch vorhandenen Barrieren im öffentlichen Nahverkehr. Um die 300 Gäste konnten die Organisatoren des Tages der offenen Tür in den vergangenen Jahren immer begrüßen. Am vergangenen Samstag waren es trotz des schlechten Wetters, dessentwegen im Freien geplante Aktionen nach drinnen verlegt werden mussten, nicht weniger.

VON DIETER KÖGEL