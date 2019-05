Musical "Weltenwandler" eröffnet am Freitag die Brüder-Grimm-Festspiele

Das Premierenfieber steigt. Heute steht die Generalprobe an, morgen wird es ernst für die zwölf Darsteller des Musicals „Jacob und Wilhelm – Weltenwandler“, mit dem die 35. Brüder-Grimm-Festspiele im Amphitheater bei Schloss Philippsruhe eröffnet werden.

Hanau – Die Produktion ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert: Erstmals wird bei den Brüder-Grimm-Festspielen kein Märchen von den Grimms, sondern eines über die in Hanau geborenen weltberühmten Märchensammler und Sprachwissenschaftler gezeigt. Mit dem Stück wollen die Hanauer Märchenmacher an den wohl größten Erfolg in der Festspielgeschichte anknüpfen: Vor zwei Jahren wurde das Musiktheater „Vom Fischer und seiner Frau“ mit dem deutschen Musicalpreis ausgezeichnet.

Für „Weltenwandler“ hat Intendant Frank-Lorenz Engel wiederum Kevin Schroeder (Buch) und Marc Schubring (Musik) verpflichtet, die Macher der preisgekrönten „Fischer“-Inszenierung. Zum Kreativteam gehören außerdem Künstler, die dem Hanauer Stammpublikum gut bekannt sind: Regie führt Jan Radermacher, die Choreografie und Co-Regie stammt von Bart de Clercq, die musikalische Leitung hat Pascal Kierdorf, die Arrangements stammen von Markus Syperek. Die Aufführungen werden von einer Liveband begleitet.

Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau: Marc Schubring hat Idee zu „Weltenwandler“

Die Idee zu „Weltenwandler“ stammt von Marc Schubring, der bei Intendant Engel damit auf offene Ohren stieß. Und mit Kevin Schroeder war er sich schnell einig: Das Ganze sollte keine trockene Biografie werden, sondern etwas Unterhaltsames – „obwohl Jacob und Wilhelm Grimm eigentlich in Wirklichkeit wohl ein bisschen zugeknöpft waren“, schmunzelt Kevin Schroeder.

Zum Inhalt: Nach dem Studium möchte Wilhelm Grimm die alten Volksmärchen vor dem Vergessen retten. Doch den Erzählerinnen, darunter die Hanauerin Marie Hassenpflug, zu lauschen, davon hält sein Bruder Jacob nichts. Es will der Wissenschaft nachgehen. Ausgerechnet Jacob sticht sich dann an einer magischen Spindel und landet unversehens im Märchenreich, wo er unter anderem Rapunzel, dem Froschkönig, dem bösen Wolf und der Ur-Hexe Tredecima begegnet, die ihm sogar in die Realität folgt...

Brüder-Grimm-Festspiele werden mit zwei musikalische Richtungen eröffnet

Um die Ebenen abzugrenzen, setzt Marc Schubring zwei musikalische Richtungen ein: Die kammermusikalische Realität und die poppigere Märchenwelt. Die bisher gezeigten Kostproben haben erkennen lassen: Besonders die Titelmelodie hat Ohrwurm-Potenzial.

Ach ja, weil auch „Weltenwandler“ ein Märchen ist, gibt es natürlich ein Happy End: Eine unbekannte Schöne rettet Jacob mit dem Kuss der wahren Liebe.

Das Musical steht ab morgen bis zum Ende der Festspiele insgesamt 30-mal auf dem Spielplan im Amphitheater und damit deutlich häufiger als jeweils die anderen Festspiel-Produktionen.

VON CHRISTIAN SPINDLER

Lesen Sie auch:

Die 35. Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau

In einer Woche, am 10. Mai, beginnen die 35. Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau. Fünf Inszenierungen mit insgesamt 100 Vorstellungen stehen bis 28. Juli auf dem Spielplan. Bei der Auftaktpressekonferenz konnte das Festival bereits jetzt einen neuen Rekord melden.

Plakatmotive für die neue Festspiel-Saison

„Nimm den Kopf mal ein bisschen höher und rümpfe die Nase. “ Wie gewünscht hebt die Katze das Kinn und liefert den vom Fotografen erhofften arroganten Gesichtsausdruck, während der Hahn im VordergrundGrimassen zieht.