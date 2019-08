Hanau: Neue Bringzone an der Heuss-Schule funktioniert – vorerst

Die Hol- und Bringzone an der Uferstraße wird zum Schulbeginn rege genutzt. Manche Eltern fahren ihre Kinder aber trotzdem noch bis vor das Schultor.

Steinheim – Um 7. 38 Uhr rollt das erste Auto an, kurz danach das Zweite an der neuen Hol- und Bringzone an der Uferstraße. Kinder steigen aus, setzen den Ranzen auf, winken noch mal, gehen um die Ecke über die Molitorstraße zur Theodor-Heuss-Schule. Die neue Hol- und Bring-Zone für die Steinheimer Grundschule ist an diesem Freitagmorgen zur ersten Schulstunde gut frequentiert. Vielleicht hat dazu auch der Elternbrief „Verkehrssituation Theodor-Heuss-Schule“ beigetragen, der am Donnerstag von der Schulleitung an die Eltern ging.

„Ich habe meinen Sohn bisher in der Molitorstraße rausgelassen, jetzt lasse ich ihn hier raus“, erzählt Martin Rippel, Vater des achtjährigen Mirco, einer der ersten an diesem Morgen. Ab dreiviertel acht kommen die Autos im Minutentakt. „Ich finde die neue Zone wegen der besseren Verkehrssicherheit gut“, sagt Parkash Vohra, der gerade seinen Sohn (8) auf dem Gehweg verabschiedet hat. Es gibt allerdings auch Eltern, die ihr Auto in der Bringzone parken und trotz des kurzen Fußwegs ihr Kind zur Schule begleiten.

Betrieb ist aber auch am rückwärtigen Schuleingang an der Kirchstraße. Auch an der Molitorstraße parken nach wie vor Eltern, um ihr Kind aussteigen zu lassen. Einige halten direkt vor dem Schultor, mitunter sogar auf dem Zebrastreifen.

Weniger frequentiert

Der Jürgen-Sticher-Platz ist dagegen deutlich weniger von Elternautos frequentiert als noch im vergangenen Schuljahr. Manche nutzen die Kurzzeitparkplätze, um ihre Kinder zu bringen, nur einzelne stoppen indes direkt auf dem Platz.

Rektorin Anja Steigerwald und Konrektorin Jana Becke gehen davon aus, dass der Elternbrief Wirkung gezeigt hat – und diese womöglich in einigen Wochen wieder verpufft. Auf dem Jürgen-Sticher-Platz hatten in der Vergangenheit an die 50 Elternautos jeden Morgen für gefährliche Situationen gesorgt, die durch die neue Hol- und Bringzone gegenüber des Main-Spielplatzes entschärft werden sollen (wir berichteten).

„Unser Schreiben an die Eltern ist angelehnt an einen mit dem Ordnungsamt abgestimmten Elternbrief der Lindenauschule“, erläutert die Schulleitung.

Auch an der Geschwister-Scholl-Schule in Steinheim machen Schulleitung, Elternbeirat und Förderverein zum Schuljahresbeginn auf die oftmals gefährliche Verkehrssituation rund um die Schule aufmerksam und appellieren an die Eltern, die Kinder zu Fuß zu Schule laufen oder sie wenigstens eine Straße weiter aussteigen zu lassen.

Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“

Beide Grundschulen machen in diesem Zusammenhang auf die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ (16. bis 27. September) aufmerksam. „Diese Aktionstage werden – so die Erfahrung aus dem Vorjahr – gut angenommen“, berichtet Jana Becke. „Kinder treffen sich an bestimmten Punkten mit Lehrern und gehen dann gemeinsam als ’Laufbusse’ zur Schule. Es gibt einen Laufpass und am Ende der Aktionstage eine Belohnung. Das funktionierte zwei Wochen lang gut“, erinnert sich die Konrektorin an die Aktion 2018. In den Wochen danach nahm der „Eltern-Bring-Verkehr“ an der Theodor-Heuss-Schule allerdings wieder zu. Das Problem liegt wohl an anderer Stelle: Im Sekretariat der Grundschule gehen allmorgendlich Anrufe von Helikoptereltern ein, ob das Kind denn auch angekommen sei. „Ich soll doch mal in die Klasse gehen und nach ihrem Kind schauen, ob es auch da ist“, erzählt Schulleitungsassistentin Kerstin Thomas.

von Holger Hackendahl