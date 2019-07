Brand

+ © Symbolbild: picture alliance / dpa Brand in Hanau: Ein Opel Vectra steht in Kesselstadt in Flammen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. © Symbolbild: picture alliance / dpa

Brand in Hanau: Ein Opel Vectra steht in Kesselstadt in Flammen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.