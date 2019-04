Park-App ersetzt den Parkschein in Hanau

Seit drei Jahren ist das Angebot des mobilen Parkens via Smartphone-App in Hanau verfügbar. Die Anbieter stellen aber fest, dass der Service noch relativ unbekannt, der Gang zum Parkscheinautomaten für viele der gewohnte Weg ist.

Hanau – In Hanau ist das Parken via App über Anbieter wie „ParkNow“ am Straßenrand und auf Parkplätzen im erweiterten Stadtzentrum möglich. Statt einen Zettel am Automaten zu ziehen, wird das Ticket über eine Anwendung auf dem Mobiltelefon aktiviert – und der Parkvorgang auch auf diesem Weg wieder beendet. Der Nutzer benötigt dadurch zum einen kein Kleingeld, zum anderen wird die Parkzeit minutengenau abgerechnet. Damit können auch keine Strafzettel durch Überziehen fällig werden. In Hanau ist es allerdings notwendig, eine Parkplakette gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe zu platzieren. Die Plakette kann bestellt oder kostenlos heruntergeladen werden. Die App, die den Fahrer auch zum passenden Parkplatz navigiert, steht als Android- oder iOS-Version zum Download bereit.

Bei der Registrierung kann zwischen verschiedenen Tarifmodellen gewählt werden. Bei einem Paket wird eine monatliche Grundgebühr, beim anderen eine Servicegebühr pro Parkvorgang fällig. Die Abrechnung erfolgt am Monatsende via Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte.

Infos: park-now.com/standorte/parken-in-hanau