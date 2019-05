Polarwolf Scott feiert heute im Wildpark seinen 15. Geburtstag

Wenn auf einen Wolf die Worte „einsam“ und „uralt“ zutreffen, dann am ehesten auf den im Wildpark „Alte Fasanerie“ lebenden Polarwolf Scott. Der einzig noch Lebende des ehermals dreiköpfigen Polarwolfrudels wird heute sage und schreibe 15 Jahre alt.

Klein-Auheim – Für einen Wolf ist das ein biblisches Alter. Scott dürfte damit der älteste Polarwolf Deutschlands sein.

Am 19. Mai 2004, zehn Tage nach seiner Geburt, wurde er mit seinen Geschwistern Ayla und Khan aus dem Tierpark Stralsund nach Klein-Auheim gebracht, wo die drei von Wildparkbiologin Dr. Marion Ebel per Hand aufgezogen wurde. „In Menschenjahre umgerechnet würde Scott heute rund 110 Jahre alt“, verdeutlicht „Wolfsmutter“ Dr. Ebel. In freier Natur werden Polarwölfe nur etwa sieben Jahre alt.

Polarwolf Scott wird nach einer Beißerei als Alphatier abgelöst

Scott hat ein wahrhaft bewegtes Wolfsleben hinter sich. Er wurde im August 2013 von Inuq, einem sieben Jahre jüngeren Polarwolf, nach einer heftigen Beißerei als Alphatier an der Rudelspitze abgelöst. Am Tag danach wurde das junge vom alten Rudel getrennt, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. „Scott war im Alter von sieben Jahren fast am Ende. Er hatte beim Kampf schwere Bisswunden davongetragen, wir haben ihn wieder aufgepäppelt“, erinnert sich Ebel an die schweren Tage im Spätsommer 2013.

+ Die Wildpark-Biologin hatte Scott und seine Geschwister Ayla und Khan 2004 mit der Flasche aufgezogen. © Hackendahl

Nach dem Tod seines Wolfsbruders Khan, der am 31. Dezember 2016 eingeschläfert werden musste, und seiner Schwester Ayla, die am 23. Dezember 2017 eine Operation an ihrer Pfote nicht überlebte, wohnt Scott als „einsamer Wolf“ allein in dem großen Polarwolfgehege. „Ich hätte nicht gedacht, dass er 15 Jahre alt wird. Er hat mich eines Besseren belehrt, der alte Bub“, schmunzelt Dr. Ebel, die Scott täglich persönlich seine Tabletten verabreicht. „Scott kommt gut mit dem Alleinsein zurecht, er hat gern seine Ruhe und mag auch gar nicht mehr so viele Streicheleinheiten wie früher“, stellt sie fest.

Wildpark „Alte Fasanerie“ in Hanau: Scott liebt Rindfleisch

Im heißen Sommer 2018 hatte sich Scott tagelang in seine Höhle zurückgezogen. Dann bringt Dr. Ebel ihm seine Mahlzeiten sogar unter Tage. Fast täglich bekommt der alte Wolf klein geschnittenes Rindfleisch. Schmerztabletten für seine Knochen und weitere Antibiotika werden von Dr. Ebel in Leberkäse, Nürnberger Würstchen oder Leberwurst versteckt. „Aber auch Geflügel-Mortadella und Hühnerflügel frisst er gern“, erzählt Dr. Ebel.

+ Tabletten gegen seine Altersleiden verabreicht Dr. Ebel dem Wolf in Leberkäse oder Würstchen. © Hackendahl

Zwischen den Mahlzeiten schläft Scott viel. Und wenn er mal durchs Gehege läuft, dann ganz langsam. „Er ist halt nicht mehr der Jüngste, aber für sein Alter geht es Scott insgesamt prächtig“, freut sich die Wildpark-Biologin.

VON HOLGER HACKENDAHL

