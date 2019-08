Hanaus unbekannte Orte: Schläfer im Untergrund

Hanau hat eine Reihe von bedeutenden Sehenswürdigkeiten. Es gibt aber auch unbekannte Orte, die im Verborgenen liegen, gleichwohl reich an Geschichte und Geschichten sind. In loser Folge stellen wir einige davon vor.

Heute: Das Pumpwerk und das Abwasser-Kreuz unter dem Kanaltorplatz.

Hanau – „Da unten ist das Herzstück des Hanauer Kanalsystems“, sagt Michael Ruess, beim städtischen Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) Leiter des Bereichs Abwasserbeseitigung und Hochwasserschutz, und zeigt zum Kanalschacht. Um in die „Herzkammer“ vorzudringen, muss man h einen weißen Schutzanzug anziehen, sich an einem Sicherungsseil geführt durch den Kanalschacht zwängen und einige Meter ins Dunkel hinab klettern. Keiner der verborgenen Orte unserer Serie ist umständlicher zu erreichen; keiner hat aber so große Bedeutung im Alltag dieser Stadt, auch wenn das kaum jemand weiß und erst recht kaum jemand sieht.

+ Aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt der älteste Teil der Hanauer Abwasserkanäle. Im Bild der Ablauf Richtung Kläranlage und der Überlauf bei Starkregen (links).

Es ist finster da unten. Nur direkt unter dem Einstieg dringt etwas Licht durch den Schacht. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich die Augen an das Dunkel und den Lichtkegel einer Handlampe gewöhnt haben, der den Weg weist. Der Geruch in dem Kanalgang ist weit weniger unangenehm als gedacht. Selbst einige Meter weiter noch, wenn der mannhohe Gang in ein aus Klinkern gemauertes Gewölbe mündet. Wie auf einem kleinen Balkon steht man dann an einem Edelstahlgeländer mit Blick auf die Kanal-Kreuzung. Drei AbKanäle fließen hier zusammen, hatte Ruess zuvor an einem Plan erläutert: Das Abwasser aus Richtung Lamboy, aus der Innenstadt und das aus Richtung Wolfgang. Von hier aus wird es in einem Kanal dann zur großen Kläranlage in Kesselstadt geleitet.

Der Teil ist der älteste des Hanauer Abwassersystems. Er wurde kurz vor Ende das 19. Jahrhunderts gebaut. Mit der Industrialisierung war auch der Wasserverbrauch stark gestiegen, entsprechend viel Schmutzwasser fiel an. Beim Kanalbau war Hanau seinerzeit „ziemlich früh dran“, sagt Ruess. Der Ingenieur, der das erste Hanauer Kanalnetz geplant und gebaut hat, Sir William Heerlein Lindley, galt schon damals als Koryphäe seiner noch jungen Zunft. Beim Blick auf die Klinker-Gewölbe sieht man, wie aufwendig und akkurat damals gebaut wurde. „Das kann man heute gar nicht mehr so machen“, sagt Ruess – allein schon wegen der Kosten. Dafür ist Lindleys Werk beeindruckend haltbar und auch 127 Jahre später noch in Betrieb.

Rund 350 Kilometer umfasst heute das Hanauer Kanalnetz. Das ist freilich nur der öffentliche Teil, also der, für den der Eigenbetrieb HIS zuständig ist. Rechnet man die Abwasserkanäle hinzu, die über Privat- bzw. Firmengelände verlaufen, kommt man auf die doppelte Länge.

+ Aus drei Richtungen laufen die Abwasserkanäle im Herzstück des Hanauer Kanalsystems zusammen.

Im Vergleich zum Lindley-Abwasserkreuz ist das benachbarte Pumpwerk unter der kleinen Grünanlage am Kanaltorplatz leicht zu erreichen – zumindest für die HIS-Mitarbeiter, die dort in regelmäßigen Abständen nach dem Rechten schauen. Eine große Stahlklappe verschließt normalerweise den Zugang. Über Stufen gelangt man in einen unterirdischen Raum mit vier gewaltigen Pumpen. Ruess: „Die fungieren sozusagen als Schläfer.“ Das heißt, sie werden nur bei extremem Starkregen und Hochwasser in Betrieb genommen, um zu verhindern, dass der Abwasserablauf kollabiert.

Bei außerordentlich starken Niederschlägen wird ein Teil des Abwassers über einen Überlauf in den Main geleitet. Nur alle drei Jahre komme das in etwa vor, sagen die HIS-Experten.

Nachdem in den 1920er Jahren die Staustufe bei Dietesheim gebaut worden ist, stieg der Pegel des Mains an. Folge: Bei Hochwasser plus extremem Starkregen kommt es zu einem Rückstau im Kanalsystem. Um das zu verhindern, gibt es seit 1960 das unterirdische Pumpwerk, das im Falle eines Falles das Abwasser über den Mainpegel anhebt und so den Ablauf gewährleistet. Rund 600 Liter schafft jede der großen Pumpen – pro Sekunde. „Eine gewaltige Menge“, unterstreicht Ruess.

Einmal im Monat werden die blauen Riesen gewartet, damit sie im Einstfall zuverlässig funktionieren. Zuletzt haben sie das 2011 im echten Einsatz unter Beweis gestellt. Die 34 Gesamt-Betriebsstunden, die die Anzeige an einem 2009 installierten Schaltschrank ausweist, sind indes fast alles Testläufe. Tests an einem verborgenen Ort, damit auch im Extremfall beim Hanauer Abwasser alles so läuft wie es soll.

VON CHRISTIAN SPINDLER