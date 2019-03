Resolution des Kreistags zu Dunlop

Stellenabbau angekündigt

Solidarität mit den Beschäftigen von Goodyear Dunlop in Hanau und Fulda: Nachdem das Unternehmen den Abbau von 1100 Arbeitsplätzen an den Standorten in Hanau und Fulda angekündigt hat, davon 600 am Standort Hanau, sicherte der Kreistag den Arbeitnehmern sowie dem Betriebsrat die Unterstützung zu, damit der Stellenabbau sozial verträglich gestaltet wird.