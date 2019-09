Rewe-Ruine verkommt immer mehr - Abriss und Neubebauung verzögern sich

Seit vor nunmehr zwei Jahren das Rewe-Center aus dem großen Flachbau am Steinheimer Ortsrand ausgezogen und den neuen Standort im Einkaufszentrum Rondo bezogen hat, verkommt das alte Gebäude immer mehr.

Steinheim – Fenster wurden reihenweise zerdeppert, der ehemalige Imbiss ist demoliert, auf dem riesigen Parkplatz sprießt Unkraut und an der Fassade am ehemaligen Billard-Lokal sieht man Spuren eines Feuers – Relikte einer vermeintlichen Brandstiftung von Anfang des Jahres. Der alte Rewe (früher: Toom-Markt) zwischen B45 und Karl-Kirstein-Straße ist zu einem Schandfleck geworden.

Wohnbebauung lässt auf sich warten

Die lange angekündigte Wohnbebauung lässt weiter auf sich warten. Schon vor eineinhalb Jahren meldete die Stadt, dass die Abrissgenehmigung erteilt worden sei. Die Investoren kündigten den Baubeginn der insgesamt rund 100 Wohneinheiten für Frühjahr 2019 an. Passiert ist indes nichts.

Mit dem Rondo-Projekt in Steinheim hatte die Stadt eine weitere Nutzung des 20 000 Quadratmeter großen Areals für großflächigen Einzelhandel ausgeschlossen. Nach dem Willen von Stadt und Investoren soll auf dem Gelände ein Wohnquartier entstehen. Vorgesehen sind 58 Reihenhäuser bzw. Doppelhaushälften und 44 Geschosswohnungen. Zur viel befahrenen Bundesstraße 45 hin soll das Wohngebäude durch eine Lärmschutzwand abgeschirmt werden.

Verzögerungen wegen Bebauungsplan-Verfahren

Bauherr ist die DHM-Projektgesellschaft Hanau GmbH, ein Unternehmen der Frankfurter Lechner Group, mit der die Schoofs Immobilien GmbH, Bauherr des Einkaufszentrums Rondo, das Wohnbauprojekt aufs Gleis gesetzt hat.

Die langen Verzögerungen seien dem Bebauungsplan-Verfahren geschuldet, heißt es von den Investoren. Die Stadtverordnetenversammlung hatte bereits 2015 ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Das Verfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, mit dem das erforderliche Baurecht geschaffen werden soll, ist nach Darstellung der Stadt „noch nicht abgeschlossen“. Der Bebauungsplan wurde im Sommer 2018 offen gelegt. Nach dem Offenlagebeschluss des Stadtparlaments seien „ergänzende Gutachten erforderlich“ geworden, so Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs GmbH, und Irina Dick von der Lechner Group in der Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung. Anregungen von Bürgern und Hinweise von Fachstellen hätten „in einigen Fällen zu Änderungen des Bebauungsplanentwurfs“ geführt, die derzeit in den Bauleitplan eingearbeitet werden, sagt die Stadt.

Gesamtbauzeit soll etwa fünf Jahre dauern

Ziel sei es, so die Investoren, „dieses Jahr Baurecht zu erhalten“. Nach Auskunft der Stadt soll dem Parlament der Bebauungsplan noch in diesem Jahr zum Beschluss vorgelegt werden. Wenn der gefasst ist, wolle man „voraussichtlich im ersten Quartal 2020“ endlich mit dem Abriss der maroden alten Rewe-Gebäude beginnen, verlautet von den Investoren. Mit den Erschließungsarbeiten, dem Bau der Schallschutzwand an der B 45 und dem Bau der Wohnungen sei dann „zirka ab dem zweiten Quartal“ des kommenden Jahres zu rechnen – mehr als ein Jahr nach dem zuletzt avisierten Baustart. Die 100 Wohneinheiten sollen in fünf Bauabschnitten realisiert werden. Die Gesamtbauzeit soll nach Rechtskraft des Bebauungsplans rund fünf Jahre betragen.

