Riesiges Interesse an Diskussion über Kreisfreiheit

Das Interesse war so groß, dass der Platz im für die Diskussion geplanten Landgraf-Saal nicht ausgereicht hätte. Und so zog man kurzerhand in den großen Paul-Hindemith-Saal des Congress Parks Hanau um, in dem sich Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky, Landrat Thorsten Stolz (beide SPD) und der CDU-Landtagsabgeordnete Heiko Kasseckert am Samstag im Rahmen des Bürgerwochenende „Zukunft Hanau“ einen verbalen Schlagabtausch zum Thema kreisfreies Hanau lieferten.

Hanau – Vor mehreren hundert Zuhörern war die Rollenverteilung in dem von Agenturchef Steffen Ball (Ballcom) souverän moderierten Gespräch klar. Auf der einen Seite der forsch und selbstbewusst auftretende Hanauer Oberbürgermeister Kaminsky, der in der Kreisfreiheit nicht nur die Erfüllung des Verfassungsauftrages sieht, wonach Kommunen alle sie betreffenden Angelegenheiten möglich vor Ort selbst erledigen sollen, sondern auch eine logische Konsequenz der Stellung Hanaus als prosperierendes Oberzentrum an der Schwelle zur Großstadt, das anders als weite Teile des Kreises Teil der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main sei.

Auf der anderen Seite ein ebenso selbstbewusst auftretender Landrat Stolz, der auf die ebenfalls positive Entwicklung des Main-Kinzig-Kreises hinwies und erklärte, das von dem mehr als 40-jährigen Miteinander von Stadt Hanau und Kreis „alle profitiert“ hätten. In einer Auskreisung Hanaus könne er keine zusätzlichen Chancen für den Main-Kinzig-Kreis erkennen, erklärte Stolz. Vielmehr komme es darauf an, sachlich zu klären, welche Folgen eine Auskreisung der Brüder-Grimm-Stadt für die restlichen 28 Städte und Gemeinden des Kreises hätte. Dazu habe der Kreis ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis im Herbst vorliegen werde, so dass man zum Jahresende eine Entscheidung auf der Grundlage von Fakten treffen könne.

Heiko Kasseckert, der auch Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion ist, ließ durchblicken, dass er den Wunsch der Stadt Hanau nach Kreisfreiheit unterstütze. „Aber es gibt auch andere Stimmen, manche denken nicht so schnell“, sagte Kasseckert in Bezug auf Äußerungen des CDU-Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Michael Reul, der sich im Kreistag eher skeptisch geäußert hatte. Kasseckert appelliert an Kaminsky und Stolz, in dieser Frage möglichst zu einer einheitlichen Linie zu kommen. Das würde dem Landtag eine Entscheidung erleichtern. Und den Kreis mahnte er, nicht auf Zeit zu spielen, worauf Stolz erklärte, in solch einer epochalen Frage könne es durchaus sinnvoll sein, noch mal eine Runde zu drehen. Allerdings, wenn Hanau die Kreisfreiheit unbedingt wolle, werde der Kreis das kaum verhindern können. Stolz: „Wir können uns ja nicht ans Grimm-Denkmal ketten.“

