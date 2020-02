Schüsse in Hanau: Elf Menschen tot – was wir wissen und was nicht

In Hanau sind nach Schießereien insgesamt elf Menschen tot, darunter der mutmaßliche Täter. Die Ermittlungen laufen. Viele Fragen sind noch offen.

Neun Menschen bei Schüssen in Hanau getötet

bei getötet Mutmaßlicher Täter und weitere Person tot in Wohnung gefunden

und weitere Person gefunden Bestürzung in ganz Deutschland

Was wir wissen: Schüsse in Hanau – Neun Menschen getötet – Mutmaßlicher Täter ebenfalls tot

Hanau - Nach den tödlichen Schüssen in Hanau am späten Mittwochabend (19.02.2020) steht eine ganze Region unter Schock. Insgesamt wurdenneun Menschen getötet, später in der Nacht fand die Polizei den mutmaßlichen Schützen und eine weitere Person leblos in einer Wohnung in Hanau. Aus Sicherheitskreisen hieß es, ein Bekennerschreiben und ein Video seien gefunden worden und würden ausgewertet.

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 22 Uhr am Mittwochabend die Shisha-Bar „Midnight“ am Hanauer Heumarkt angegriffen. Dort seien mehrere Menschen erschossen worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein dunkler Wagen sei davongefahren. Anschließend fuhren Schütze nach Kessselstadt. Dort fielen am Kurt-Schumacher-Platz wieder Schüsse in einer Shisha-Bar, auch dort gab es Opfer. Insgesamt starben bei den Schießereien neun Menschen, mindestens vier weitere wurden durch die Schüsse verletzt. Die Tatorte wurden weiträumig abgesperrt, Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten die Umgebung.

Schüsse in Hanau: Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden – Bekennerschreiben und Video aufgetaucht

Nachdem sie Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug erhalten hatten, drangen Spezialkräfte der Polizei in der Nacht dann in eine Wohnung in Hanau im Stadtteil Kesselstadt ein. Dort wurde neben dem mutmaßlichen Täter eine weitere Person entdeckt. Beide waren beim Eintreffen der Polizei bereits tot. Hinweise auf weitere Täter gebe es derzeit nicht. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 43 Jahre alten Mann aus Hanau handeln, die zweite Person, die leblos in der Wohnung gefunden wurde ist nach Informationen von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) die 72 Jahre alte Mutter des mutmaßlichen Täters handeln.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Bereits kurz nach den Schüssen hatte die Polizei in der Nähe des Tatorts in Hanau einen Mann festgenommen. Dieser hatte jedoch laut Polizei nichts mit den Schüssen zu tun, wie die Beamten später sagten. Auch eine angebliche Festnahme eines Tatverdächtigen in Lamboy bestätigten die Ermittler nicht.

Was wir nicht wissen: Das Motiv – die Identität der Toten – die Identität des mutmaßlichen Täters

Zur Identität der neun Toten machte die Polizei noch keine Angaben. Auch zu einem möglichen Motiv gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurde am Donnerstagmorgen (20.02.2020) ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden. Beides werde nun ausgewertet. In dem Video spricht der Mann von einer „persönlichen Botschaft an alle Amerikaner“. Nach Informationen des hr gehen die Ermittler von einem rechtsradikalen Hintergrund aus.

Schüsse in Hanau: Tat löst Bestürzung aus – Oberbürgermeister Klaus Kaminsky erschüttert

Die Tat hat in ganz Deutschland Bestürzung ausgelöst. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminsky (SPD) sagte gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.“ Er bittet die Bürger aber auch, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen: „Die Polizei muss jetzt die Chance bekommen, die Situation aufzuklären und zu ordnen – bis dahin sollten wir mit Besonnenheit abwarten, so schwer es auch fällt.“

Auch die Hanauer Bundestagsabgeordnete Katja Leikert zeigte sich auf Twitter erschüttert: „In dieser fürchterlichen Nacht in Hanau wünsche ich den Angehörigen der Getöteten viel Kraft und herzliches Beileid. Den Verletzten eine hoffentlich schnelle Genesung. Es ist ein echtes Horrorszenario für uns alle. Danke an alle Einsatzkräfte“, schrieb sie. Ähnliche Worte fand auch Steffen Seibert, Sprecher der Bundesregierung, auf dem Kurznachrichtendienst.

Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in #Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden. — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

