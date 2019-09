Schwerer Unfall: Hubschrauber im Einsatz

Unfall in Hanau: Ein Motorradfahrer wird schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Hanau - Ein Opelfahrer hat am Freitag gegen 18:30 Uhr offenbar beim Einfahren in die Oderstraße in Hanau einen Motorradfahrer übersehen. Dieser war in Richtung Lamboystraße unterwegs.

Schwerer Unfall in Hanau: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 56-jährige Kradfahrer wurde durch den Zusammenstoß in Hanau schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Die K903 war für eine Stunde voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. (chw)

