So soll das Radfahren sicherer werden

So wünscht sich das der ADFC: Farblich markierte Flächen erlauben Radlern das Warten an viel befahrenen Kreuzungen vor dem übrigen Kfz-Verkehr.

Betroffen reagiert der ADFC Main-Kinzig auf den tragischen Unfalltod einer 71-jährigen Radlerin, die in der vergangenen Woche in Hanau von einem Lastwagen erfasst wurde.

Hanau – Dessen Fahrer hatte, wie berichtet, beim Abbiegen nach rechts von der Nussallee in die Hospitalstraße, die neben seinem Laster fahrende Radlerin übersehen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club fordere seit Langem, dass Lastwagen mit sogenannten Abbiegeassistenten ausgerüstet werden, damit die Fahrer optisch und akustisch auf neben ihren Lkw fahrende Radler aufmerksam gemacht werden. Solche Abbiege-Assistenten werden ab 2022 europaweit zur Pflicht bei neu zugelassenen Lkw.

Aber auch die Verkehrsplaner könnten nach Auffassung des ADFC Main-Kinzig etwas gegen diese Gefährdung der Radler tun. An so breiten Straßen wie der Nussallee sollten separate Fahrradstreifen markiert werden, die ein gefahrloses Vorbeifahren neben den an der Ampel wartenden Autos ermöglichen. Farblich markierte Felder sollten schließlich das Halten der Radler vor den Kraftfahrzeugen ermöglichen. Die Ampelschaltungen sollten dann den Radlern einige Sekunden vor dem KFZ-Verkehr grünes Signal zum gefahrlosen Anfahren geben.

In vielen als besonders radlerfreundlich geltenden Städten gibt es solche Extraaufstellflächen und gesonderte Ampelschaltungen für Radler bereits, auch in Deutschland. Der ADFC Main-Kinzig verweist aber auf das Beispiel der englischen Stadt Norwich, wo viel befahrene Kreuzungen ebenfalls so gestaltet worden seien.

Doch nach Auffassung des ADFC müssen auch Radler selbst etwas zu ihrem Schutz tun und einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. So sollte man als Radler niemals an einer Kreuzung neben einem Lastwagen halten. Radler sollten entweder immer hinter einem Lkw oder - falls möglich - einige Meter davor stehen. (did)