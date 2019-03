Sportcampus für 11,75 Millionen in Hanau

Hanau – Vertreter von Stadt und Verein haben das ehrgeizige Projekt gestern bei einem Pressetermin im Rathaus vorgestellt und eine Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet. Wenn alles nach Plan läuft, könnte die neue Halle auf der 30.000 Quadratmeter großen Jula-Hof-Sportanlage ab dem Winterhalbjahr 2022 für den Vereins- und Schulsport genutzt werden.

+ Nach dem Abriss der alten Jahnhalle sollen dort unter anderem Wohnungen entstehen. © Archivfoto: Kögel

Der Tatendrang ist TGH-Präsident Rüdiger Arlt und seinen Mitstreitern anzumerken. Der Vereinschef bekundet aber auch Respekt vor dem gewichtigen Projekt, das 11,75 Millionen Euro kosten soll. Die TGH tritt als Bauherr und Eigentümer auf. Eine Projektgruppe aus 15 Vereinsmitgliedern beschäftigt sich derzeit mit der Planung. Alle Beteiligten haben berufliche Vorkenntnisse und Erfahrungen als Architekten, Bauingenieure, Projektleiter, bei Immobilienfinanzierungen, im Steuer- und Bilanzrecht oder als Handwerksmeister in verschiedenen Gewerken. Dass die TGH so viele Experten in ihren Reihen hat, die bereit sind, sich – ehrenamtlich – für den Neubau zu engagieren, habe schon in der Vorbereitung etwa 100.000 Euro gespart, sagt Arlt. Knapp 90.000 Euro aus Eigenmitteln hat die Turngemeinde bereits für Architektenleistungen und Baugrunduntersuchung investiert. Baubeginn könnte im zweiten Halbjahr 2020 sein.