Hanau will mit neuartigem System Auto-Posern an den Kragen

Tempobremse

+ © Stadt Wenn man sich zu schnell den Stahlplatten das neuartigen „Actibump“-Systems nähert, senken diese sich ab. Die Kante sorgt für gehöriges Poltern im Wagen. Damit will man Auto-Poser bremsen. © Stadt

Sie fahren gerne mit laut aufheulendem Motor und zwischendurch stark beschleunigend durch die Stadt, um dabei Aufmerksamkeit für ihre leistungsstarken Wagen und sich selbst zu erwecken: so genante Auto-Poser (englisch: to pose‚ sich darstellen). Die Stadt Hanau will ihnen nun an den Kragen.