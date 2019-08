Wohnungen und Hotel? So steht es um die Bebauung des Schlossplatzes in Hanau 

Der Ortsverband Hanau von Stadtbild Deutschland kämpft weiter für eine historisierende Bebauung des Hanauer Schlossplatzes. Das, so ist sich dessen Sprecher Reinhold Hühn sicher, entspreche dem Willen der Mehrheit der Hanauerinnen und Hanauer.

Hanau - Gleichzeitig kritisiert der Verein die Vorfestlegung des hauptamtlichen Magistrats auf das Konzept der Projektgemeinschaft Baugesellschaft/Terramag. Das verstoße in vielen Punkten gegen Vorgaben des Konzeptvergabeverfahrens.

Wie mehrfach berichtet, fordert der Verein Stadtbild Deutschland eine Bebauung des Schlossplatzes unter Beachtung historischer Baulinien mit Gebäuden, die alte Architekturelemente, beispielsweise Fachwerk, aufnehmen.

Hanau: Was passiert mit dem Schlossplatz?

Es handelt sich dabei nicht um eine Rekonstruktion ehemals auf dem Schlossplatz stehender Häuser, sondern um „schöpferische Nachbauten“, die den Besuchern jedoch ein Gefühl für das „alte Hanau“ geben könnten. Vorbild ist die „neue“ Frankfurter Altstadt, die sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.

Im wesentlich kleineren Maßstab soll Ähnliches auch in der Brüder-Grimm-Stadt auf die Beine gestellt werden. Der Frankfurter Investor KCI ist mit einem entsprechenden Entwurf ins Konzeptvergabeverfahren gegangen, hat aber – zumindest in Augen des hauptamtlichen Magistrats – das Nachsehen gegenüber dem Entwurf von Baugesellschaft/Terramag.

Reinhard Hühn und seine Mitstreiter können das nicht nachvollziehen. Sie üben massive Kritik an dem Architekturkonzept von Baugesellschaft/Terramag, das unter anderem mehrfach gegen Vorgaben der Hanauer Fassadenfibel, ein Leitbild für die Fassadengestaltung in der Innenstadt, verstoße. So soll etwa der von Baugesellschaft/Terramag geplante Neubau anstelle des „Hauses des Handwerks“ verklinkert werden, was laut Fassadenfibel grundsätzlich ausgeschlossen sei.

"Neue" Altstadt Frankfurt als Vorbild

Auch die Giebelausrichtung, die Anordnung der Dachgauben und die umlaufenden Gesimse an dem Neubau entsprächen nicht den Leitlinien. Kritik üben Hühn und seine Mitstreiter zudem an der Höhe des Neubaus, der die historische Kanzlei überragen werde.

Durch die zur Altstadt nicht passende Architektur werde das benachbarte Kanzleigebäude als historisch wertvolles Einzelkulturdenkmal geradezu entwertet, lautet das wenig schmeichelhafte Urteil des Vereins Stadtbild.

Verärgert zeigt sich der Verein auch darüber, dass von den für die Bewertung der eingereichten Entwürfe zuständigen Experten plötzlich so getan werde, als sei eine historisierende Bebauung des Schlossplatzes von vorne herein ausgeschlossen, da für die Weiterentwicklung des Platzes der Wiederaufbau nach 1945 maßgeblich sei.

Das, so Hühn, widerspreche allen Aussagen von Oberbürgermeister Kaminsky, Stadtentwickler Bieberle und des Stadtplanungsamtes zu Beginn des Vergabeverfahrens. KCI hätte sich nie an dem Verfahren beteiligt, wenn das Konzept „Schöpferische Nachbauten“, so wie es sich jetzt darstelle, überhaupt nicht gewollt sei.

Hanau: Neue Wohnungen und Hotel möglich

Nicht nur hinsichtlich der Architektur, auch bezüglich der künftigen Nutzung der Gebäude sieht der Verein Stadtbild deutliche Vorteile beim KCI-Projekt. Das beinhalte neben neuen Wohnungen unter anderem ein Hotel in dem geplanten Neubau und Event- und Tagungsräume in der historischen Kanzlei.

Beides werde vom benachbarten Congress Park dringend benötigt und könnte zu einem weniger defizitären Betrieb beitragen. Für das Hotel gebe es ebenso namhafte Betreiber wie für ein ebenfalls geplantes Café und einen Brauerei-Gasthof.

„Das Nutzungskonzept von KCI ist überzeugend, wirtschaftlich tragfähig und wird zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung der Altstadt beitragen“, ist Hühn überzeugt. Er und seine Mitstreiter fordern, dass die Entscheidung über den Schlossplatz nicht durchgepeitscht wird. Man erwarte eine gründliche und faire Diskussion, in die sich der Verein in den nächsten Wochen intensiv einbringen werde. Von Dirk Iding

