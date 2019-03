Streit in Hanau eskaliert – plötzlich fließt Blut

Nach dem Streit in Hanau muss einer der beiden Männer in die Klinik gebracht werden.

Ein Streit zwischen zwei Männern in Hanau ist eskaliert. Plötzlich muss einer der beiden ins Krankenhaus.

Hanau - Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die am späten Montagabend an der Röntgenstraße in Hanau stattfand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind dort gegen 23 Uhr zwei Männer im Alter von 35 und 34 in Streit geraten, welcher in Handgreiflichkeiten mündete, berichtet op-online.de*

Streit in Hanau: Stichverletzung im Unterarm

Dabei erlitt der jüngere der Kontrahenten Stichverletzungen am Unterarm. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den 35-Jährigen vorläufig fest. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (chw)

