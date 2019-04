Streit in Innenstadt eskaliert – plötzlich fliegen die Fäuste

Ein Streit zwischen mehreren Männern in der Hanauer Innenstadt ist eskaliert. Es kommt zu einer Schlägerei.

Hanau - Mehrere Zeugen haben am Dienstagmorgen eine handgreifliche Auseinandersetzung unter drei Männern an der Nürnberger Straße in Hanau gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei kurz nach 9 Uhr wurde ein Taxi-Fahrer angetroffen, der zuvor aus noch nicht bekannten Gründen mit zwei Männern in Streit geraten war und von diesen dann geschlagen worden sein soll, berichtet die Polizei.

Der 25-jährige Taxi-Fahrer erlitt unter anderem eine Platzwunde im Gesicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen 45-Jährigen vorläufig fest.

Schlägerei in Hanau: Polizei sucht Verdächtigen

Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen, der etwa 1,80 Meter groß ist und einen "Boxerhaarschnitt" (schwarzhaarig) trug und in Richtung Krämerstraße flüchtete, führte noch nicht zu dessen Ergreifung.

Der festgenommene 45-Jährige hatte augenscheinlich Alkohol getrunken und musste daher eine Blutprobe abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Hanauer entlassen. Die Ermittlungen dauern indes an. (chw)

