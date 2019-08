Bei Tagen der Industriekultur vorgestellt: Beton, der sich selbst heilt

Auftakt bei Evonik in Wolfgang

+ Eines der ältesten Gebäude im Industriepark Wolfgang beherbergt heute die Poststelle.

Zum Auftakt der Tage der Industriekultur in der Region Rhein-Main waren am Samstag rund 30 Gäste zum Industriepark Wolfgang gekommen, um einen Blick auf das Gelände und vor allem in die Forschung der Unternehmen zu werfen.