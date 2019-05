Kleiner Räuber mit Schusswaffe überfällt Jet-Tankstelle an der B43

Unbekannter überfällt Jet-Tankstelle an B43

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Hanau ermittelt die Polizei und sucht dringend Zeugen.

Hanau - Am Montagabend wurde laut Polizei die Jet-Tankstelle in der Westerburgstraße (B43) in Hanau überfallen. Gegen 20.30 Uhr betrat ein etwa 1,58 Meter großer und etwa 20 Jahre alter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe.

Unbekannter flüchtet über B43 in Hanau

Mit ausländischem Akzent forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld, die der Angestellte dem schlanken Mann auch übergab. Anschließend flüchtete der Unbekannte über die Bundesstraße 43 zu Fuß in Richtung Kinzigheimer Weg.

Der Räuber trug eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Schirmmütze. Hinweise zu dem Überfall nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.

dr

