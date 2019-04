Tödlicher Verkehrsunfall in Hanau (Symbolbild)

Bei einem Unfall in der Hanauer Innenstadt ist eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Sie wurde von einem Lkw erfasst.

Update, 17. April, 15.56 Uhr: Die Unfallaufnahme nach dem tödlichen Unfall in der Hanauer Innenstadt dauert voraussichtlich bis 16.30 Uhr an. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist weiter zu rechnen, berichtet die Polizei. Noch nicht bekannte Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181/100-611. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Update, 17. April, 15.26 Uhr: Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.!5 Uhr. Der Unfallort ist immer noch abgesperrt, weil der Lkw geborgen werden muss. Die Polizei nennt derzeit noch keine weiteren Details, weil die Angehörigen des Opfers noch nicht verständigt wird.

Erstmeldung, 17. April, 14.33 Uhr: Hanau - In der Hanauer Innenstadt ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Fahrradfahrerin ist dabei ums Leben gekommen.

Tödlicher Unfall in Hanau: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Am Mittwochmittag hat es in der Nussallee/Ecke Hospitalstraße einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein Lkw hatte beim Rechtsabbiegen eine Fahrradfahrerin übersehen, die bei grün weiter geradeaus fahren wollte. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

‼#Verkehrshinweis ‼



In #Hanau kommt es im Innenstadtbereich auf der Nußallee/Eugen-Kaiser-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Grund: #Unfall



Bitte umfahrt den Bereich weiträumig. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) April 17, 2019

Aktuell kommt es aufgrund des Unfalls auf der Nussallee sowie auf der Eugen-Kaiser-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

(ror/chw)

