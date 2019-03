Visionen für Hanau gesucht

Im Brüder-Grimm-Saal des Congress Parks Hanau grünt und blüht es – zumindest auf einer rund acht Quadratmeter großen Fläche. Das ist ungefähr der Platz, den ein parkendes Auto in Anspruch nimmt.

Hanau – Die Botschaft: Autoverkehr frisst Fläche, die man besser nutzen könnte, wenn Verkehr anders organisiert würde. Das ist nur einer von vielen Impulsen für die Besucher des Bürgerwochenendes „Zukunft Hanau“, das gestern morgen eröffnet wurde und das noch bis Sonntag im Congress Park Hanau läuft. Geöffnet ist heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bereits bis gestern nachmittag nutzten mehrere hundert Gäste die Gelegenheit, sich mit Visionen für die Zukunft der Brüder-Grimm-Stadt auseinanderzusetzen und eigene Ideen einzubringen. „Mitmachen. Mitdiskutieren. Mitgestalten“ – unter diesem Motto steht die dreitägige Veranstaltung, von der sich Oberbürgermeister Claus Kaminsky „am Ende ein Meinungsbild der sich für die Stadt Hanau und ihre Zukunft interessierenden Mitbürgerinnen und Mitbürger“ erhofft. Der Rathauschef sieht in dem Bürgerwochenende, das der Auftakt sein soll für einen auf Dauer angelegten Bürgerdialog zur künftigen Entwicklung Hanaus, eine „neue Form der Bürgerbeteiligung“. Man wolle nicht nur präsentieren, was vorhanden beziehungsweise geplant ist, sondern in ein Gespräch mit den Bürgern darüber kommen, wie sie sich das Hanau von morgen vorstellen.

Grundlage der ganz auf Interaktivität ausgerichteten Präsentation sind acht Handlungsfelder, die für die zukünftige Entwicklung der Brüder-Grimm-Stadt von zentraler Bedeutung sind: Lernen, Wohnen, Mitmachen, Arbeiten, Leben, Fortbewegen, Ungleichheit und Kreisfreiheit. Für alle Themenbereiche wird der „aktuelle Stand“ in Hanau skizziert, aber es werden auch mögliche Entwicklungen aufgezeichnet.

Beispiel Wohnen: Hier werden geplante Vorhaben wie beispielsweise der Pioneer Park präsentiert, es wird aber auch die Frage nach alternativen Wohnformen gestellt, etwa generationenübergreifendes Wohnen oder das Wohnen auf kleinstem Raum, beispielsweise in einem nur 15,8 Quadratmeter großen Minihaus, das neben dem CPH besichtigt werden kann.

An allen Ständen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und ihrer Unternehmungen sowie etliche Ehrenamtliche bereit, um Fragen zu beantworten, Anregungen aufzunehmen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. An den drei Tagen werden nach Angaben von Oberbürgermeister Claus Kaminsky 340 Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer das Bürgerwochenende unterstützen.

+ Auch die Kleinsten sollen an der Zukunft Hanaus mitbauen: Sie können nach ihren Vorstellungen eine Stadt aus 60.000 Legosteinen errichten. © Iding

Zu allen Themenbereichen liegen Fragenbögen aus, auf denen die Besucherinnen und Besucher bereits bestehende Angebote bewerten beziehungsweise auf Defizite und Wünschenwertes hinweisen können. Die Fragebögen können selbstverständlich anonym ausgefüllt werden, aber man kann sich unter Nennung des Namens damit auch für die weitere Teilnahme am Dialogprozess anmelden. Und man kann mit der Abgabe auch etwas gewinnen. Alle Fragebögen nehmen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es „exklusive Hanau-Erlebnisse“ - das reicht von der Fahrt auf dem neuen Hanauer Feuerlöschboot über einen Platz auf dem Magistratswagen beim nächsten Fastnachtszug bis hin zum exklusiven Sauna-Abend im Heinrich-Fischer-Bad.

Bis zur Sommerpause will man eine inhaltliche Auswertung des Bürgerwochenendes vorlegen, das sich die Stadt Hanau immerhin 150.000 Euro kosten lässt. Dann werde sich auch entscheiden, in welcher Form der Bürgerdialog fortgesetzt werden soll. Denkbar, so Kaminsky, sei sowohl die Bildung eines Bürgerbeirats als auch die weitere Diskussion in themenbezogenen Workshops.

Abgerundet wird das Bürgerwochenende mit einer Vielzahl von Vorträgen und Diskussionen zu den verschiedensten Themen. Unter www.zukunft-hanau.de ist das komplette Programm abrufbar.

Von Dirk Iding