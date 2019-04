„Wilhelmsbad im Herzen“: Das hat der Karussell-Förderverein nun vor

Der Kurpark Wilhelmsbad mit seinen Attraktionen ist ebenso einzigartig wie in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Deshalb will sich der Karussell-Förderverein nun auch für andere Projekte im Park engagieren. So soll Geld für die Comoedienhaus-Sanierung gesammelt werden.

Wilhelmsbad – Stefan Bahn, Initiator und Vorsitzender des Fördervereins für das Karussell im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad, drückt es fast pathetisch aus: „Das Karussell wird immer das Herzstück unserer Vereinsarbeit bleiben, aber wir tragen ganz Wilhelmsbad im Herzen.“

Will sagen: Nachdem der 1998 gegründete Förderverein mit der 4,1 Millionen Euro teuren Sanierung und Wiederinbetriebnahme des weltweit einzigartigen Karussells seinen großen Traum erfüllt hat, will er sich nun weiterer Sanierungsprojekte im Kurpark Wilhelmsbad annehmen. Zuvorderst der anstehenden Sanierung des Comoedienhauses, für die der Verein bereits das Projekt „Stuhlpatenschaften“ auf den Weg gebracht hat. Die stolze Summe von 1,1 Millionen Euro konnte der Förderverein mit seinen derzeit knapp 280 Mitgliedern zur Sanierung des Karussells beitragen. Geholfen hat dabei neben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz insbesondere auch die Zusicherung der Stadt Hanau, die jeden vom Förderverein erzielten Spendeneuro verdoppelte. So kam auf dem Konto des Vereins ein Spendenvolumen in Höhe von 1,4 Millionen Euro zusammen, von denen 1,1 Millionen in die Karussell-Sanierung flossen.

+ Schon 22000 Menschen sind mit dem Karussell gefahren. Nächste Möglichkeit: am Ostermontag. © Kögel Aktuell verfügt der Förderverein somit noch über ein Guthaben von fast 322000 Euro, die für andere Sanierungsprojekte in Wilhelmsbad bereitstehen. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn der Förderverein lässt in seinen Aktivitäten kein bisschen nach, wie bei der Jahresauftaktpressekonferenz vor der Kulisse des historischen Karussells deutlich wurde. Dabei wurde auch das neue Werbekonzept „Wilhelmsbad im Herzen“, das gemeinsam mit der Hanauer Agentur „Einzigkartig“ erarbeitet wurde, vorgestellt. Der neue Flyer „Wilhelmsbad im Herzen“, der in einer Auflage von 10000 Stück an vielen öffentlichen Stellen in Hanau ausliegt, informiert kurz und kompakt nicht nur über die bisherige Arbeit des Fördervereins und dessen neue Ziele, sondern gibt vor allem auch einen Überblick über die in diesem Jahr anstehenden Veranstaltungen sowie Fahrtage.

„Die Attraktivität des Karussells“, so Stefan Bahn, „ist ungebrochen.“ Seit Inbetriebnahme des sanierten Karussells sind schon fast 22 000 Menschen damit gefahren, allein 7650 Fahrgäste zählte man im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr sind wieder eine Reihe von Fahrtagen geplant.

+ Stellten das neue Werkekonzept vor: Susanne Hohl-Gassen, Stefan Bahn und Sascha Arnold. © Iding Auch die vom Verein an festen Terminen oder nach Absprache angebotenen Karussellführungen sind äußerst beliebt. Dabei besteht die Möglichkeit, auch einmal das Innere, sprich die einzigartige Karusselltechnik im Bauch des Karussellhügels, anzuschauen. Allein im vergangenen Jahr bot der Verein 71 Führungen mit rund 1450 Teilnehmern an. Die für Ostermontag um 12 Uhr geplante Führung ist bereits ausgebucht. Deshalb gibt es um 10.30 Uhr eine Zusatzführung. Unter www.karussell-wilhelmsbad.de, www.wilhelmsbad-im-herzen.de und www.wilhelmsbad-erleben.de gibt es sämtliche Informationen zu Fahrtagen, Führungen und Veranstaltungen. Dort sind auch Online-Anmeldungen möglich.

Ein dringender Wunsch des Fördervereins bleibt indes offen: Der Wunsch nach einem gastronomischen Angebot im Kurpark. Vorstandsmitglied Susanne Hohl-Glassen appelliert an die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten, zumindest einen Café-Betrieb im Kurpark zu ermöglichen. „Viele unserer Gäste wünschen sich das und können nicht verstehen, dass es hier überhaupt nichts gibt.“

Von Dirk Iding