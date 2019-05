Material aus zwölf Lastern: Am Wochenende findet in Steinheim das große Seifenkistenrennen statt 

Die Startrampe ist die größte Herausforderung. Der Aufbau der vier Meter hohe Stahlrohrkonstruktion dauert viele Stunden. Von der Rampe aus gehen die Fahrer beim 13. Hanauer Seifenkistenrennen, das an diesem Samstag und Sonntag stattfindet, auf die 350 Meter lange Strecke.

Steinheim – In die Rampe werden nicht nur die starken Elektromagneten der Startvorrichtung eingebaut. Von hieraus zweigen auch unzählige Kabelstränge für die elektronische Starttechnik und für die Zeitmessung ab.

Die zweitägige Großveranstaltung in der Hermann-Ehlers-Straße in Steinheim ist längst zum größten Seifenkistenrennen in ganz Deutschland avanciert. Für Auf- und Abbau sowie Organisation mobilisiert der Verein Familiennetzwerk als Organisator rund 150 Helfer. Wenn morgen der Aufbau beginnt, ist der Inhalt von zwölf Lkw abzuladen, berichtet Cheforganisator und Familiennetzwerk-Vorsitzender Harald Körner: Startrampe, Zieltraverse, 500 Absperrgitter, 400 Schaumstoffsäcke, sechs große Zelte, eine komplette Bühne, mehrere Kilometer Kabel, 40 Lautsprecher, 800 Meter Wasserleitungen müssen aufgebaut oder verlegt werden. „Wenn wir am späten Freitagabend nach dem Aufbau die Ton-, Licht- und Messtechnik einsteuern können und einen glatten Übergang von der Rampe auf die Straße bekommen, dann kann eigentlich kaum noch etwas schief gehen“, sagt Körner.

An den beiden Renntagen gehen rund 200 Seifenkistenpiloten auf die Strecke, 350 Mal wird an beiden Tagen die Startvorrichtung für die Wertungsläufe ausgelöst. Neben Vereinen und Schulen sind auch Privatfahrer dabei – nicht nur aus Hanau. Bis aus Berlin, Klüsserath, Iserlohn, Nürnberg, Stuttgart und Kempten reisen Teams an.

An der Hermann-Ehlers-Straße biete auch 20 Food-Trucks ihre Spezialitäten an.

Am Freitagnachmittag werden auch die großen Food Trucks in der Hermann-Ehlers-Straße eintreffen. „Die sechs bis zwölf Meter langen Trucks müssen zentimetergenau platziert werden“, sagt Harald Körner. Im Food-Truck-Bereich neben der Startrampe werden am Samstag und Sonntag kulinarische Spezialitäten aus Afrika, Brasilien, Syrien, Ungarn, Venezuela, Spanien, Frankreich und Deutschland sowie aus Asien und den USA angeboten. Das Food-Truck-Treffen gehört zum vierten Mal zum Rahmenprogramm.

Teil des Seifenkisten-Spektakels mit 50 Ständen ist auch wieder der Sports- & Fun-Park des Hilfsvereins „Das kunterbunte Kinderzelt“. Hier warten an beiden Tagen mehr als 15 Spielstationen auf die jungen Besucher. „Außer dem KEKS-Fest im Rahmen des Bürgerfests gibt es in Hanau nichts Vergleichbares zu unserem Sports- & Fun-Park“, sagt Körner.

Das parkähnliche Veranstaltungsgelände bietet vielfältige Möglichkeiten an Unterhaltung: Die Rennen kann man nicht nur an der Strecke erleben, sie werden auch im Food-Truck-Bereich auf Bildschirmen übertragen. Auf einer Bühne treten Tanzgruppen und Livebands am Sonntagnachmittag auf. Gegen 17 Uhr beginnen an beiden Tagen die Siegerehrungen.

Neue Attraktion beim Hanauer Seifenkistenrennen: In einem Krankorb kann man sich 30 Meter in die Höhe hieven lassen und einen beeindruckenden Blick auf Steinheim werfen. (cs).