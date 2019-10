Zuchthengst Fury ist wieder zurück

Ende September wurde der Zuchthengst Fury, der zur Przewalski-Rasse gehört, mit den zwei Stuten Marie und Janine nach Großauheim in das Naturschutzgebiet Campo Pond gebracht, um die dortige Herde zu vergrößern.

Ende September wurde der Zuchthengst Fury, der zur Przewalski-Rasse gehört, mit den zwei Stuten Marie und Janine nach Großauheim in das Naturschutzgebiet Campo Pond gebracht, um die dortige Herde zu vergrößern.

Hanau - Von 2013 bis 2015 war Fury bereits auf Campo Pond und zeugte in dieser Zeit insgesamt vier Nachkommen. Die drei Wildpferde kommen aus Gießen, wo sie in einem Beweidungsprojekt mit anderen Artgenossen die dortige ehemalige militärischen Fläche von größerem Bewuchs frei gehalten haben. Nach Hanau wurden sie gebracht, da andere Tiere aus der hiesigen Herde ausgewildert wurden und ein Pferd an Alterschwäche gestorben ist (wir berichteten).

Die Zusammenführung der Neuankömmlinge mit der bestehenden Herde verlief ausgesprochen ruhig und ohne Vorkommnisse. Beobachtet wurde das Ganze unter anderem von Experten des Bundesforsts, Frankfurter Zoos und des Umweltzentrums Hanau. Sieben Przewalskis leben jetzt auf Campo Pond und sorgen für eine freie Fläche. Wer Fury und den Rest der Herde besuchen möchte, kann sich beim Umweltzentrum Hanau für Führungen anmelden, die regelmäßig auf dem Gelände angeboten werden. Infos finden Sie auf der Seite des Umweltzentrums Hanau. LUR