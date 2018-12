„Huxit“ auch Thema bei der jüngsten Kreistagssitzung

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - „Demokratie kostet Geld“, erklärte Landrat Thorsten Stolz (SPD) unlängst zu den Erwartungen der Kreisspitze hinsichtlich einer Kreisfreiheit Hanaus.

Diese Ankündigung wird jetzt schon Realität: Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, dass 100.000 Euro für externe Berater in Sachen „Huxit“ in den Haushalt 2019 eingeplant werden. Das Geld soll vor allem für Verwaltungs- und Staatsrechts-Experten sowie Wirtschaftsprüfer zur Verfügung stehen, die nach Ansicht der Kreisspitze bei einem Abschied von Hanau aus dem Main-Kinzig-Kreis dringend hinzugezogen werden müssen.

Zu Beginn der Kreistagssitzung hatte Landrat Stolz nochmals die zahlreichen ungeklärten Fragen anhand einer Präsentation dargestellt und zugleich erneut angekündigt, dass der „Huxit“ nicht zulasten der anderen 28 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet durchgeführt werden dürfe.

Besonders kompliziert könnte bei einer Trennung die Aufteilung der Pensionsverpflichtungen für die in der Kreisverwaltung eingesetzten Beamten werden. CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Reul erklärte, dass er mit einem zweistelligen Millionenbetrag rechne. „Wir sehen hier in eine Blackbox“, der „Huxit“ sei zudem politisch eigentlich aus der Zeit gefallen. „Wenn das wirklich eine Win-Win-Situation sein soll, frage ich mich, warum nicht auch schon andere Städte auf diese Idee gekommen sind.“ Er warte weiterhin auf eine Antwort auf die Frage, welche Vorteile für die Bürger in Hanau und im Kreis im Falle einer Trennung zu erwarten seien.

Erheblichen Gesprächsbedarf sieht der Kreis im Falle eines „Huxit“ auch im Bereich Schule. Laut neuesten Zahlen besuchen derzeit 2633 Schüler aus dem Kreis die Schulen der Stadt Hanau, 2224 davon werden auf den drei Gymnasien Hohe Landesschule, Karl-Rehbein-Schule und Otto-Hahn-Schule unterrichtet. Für diese Schüler zahlt der Main-Kinzig-Kreis 1,1 Millionen Euro an Gastschulbeiträgen und 700.000 Euro im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung an die Stadt Hanau. „Zur Erhaltung und Stärkung des Schulstandorts Stadt Hanau ist anzustreben, diese enge Verzahnung der beiden Schulträger auch im Fall einer Kreisfreiheit aufrecht zu erhalten“, heißt es in der Präsentation von Landrat Stolz. Wie diese Verzahnung aussehen könnte, ist aber auch in diesem Fall noch unklar. (zaz)

Rubriklistenbild: © dpa