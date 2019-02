Karussell-Förderverein unterstützt Sanierung des Comoedienhauses 

Das Comoedienhaus Wilhelmsbad muss in den nächsten Jahren saniert werden, wenn es auch weiterhin betriebsfähig bleiben soll. Umfangreiche Arbeiten in Millionenhöhe müssen finanziert werden.

Hanau – Das Comoedienhaus Wilhelmsbad feiert in diesem Jahr sein 50. Spielzeitjubiläum. 50 Jahre, die Spuren hinterlassen haben an dem Barocktheater im Staatspark. Eine Sanierung ist deshalb unumgänglich. Von Lena Jochum

1871 wurde das kleine Theater erbaut, 1969 wiedereröffnet. Seither ist das Comoedienhaus aus der Hanauer Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Aber der Zahn der Zeit nagt an der beliebten Spielstätte. „Bausubstanz, technische Anlagen, Brandschutz: Technisch gesehen sind wir auf dem Stand von 1969“, sagt Nicole Rautenberg, Geschäftsführerin der Betriebsführungsgesellschaft Hanau mbH (BFG), unter deren Dach das Comoedienhaus seit 2015 angesiedelt ist. Obwohl noch immer alles funktioniere, sei eine Modernisierung unumgänglich. „Es wird auch immer schwieriger, Ersatzteile für die alten Anlagen zu finden,“ so Rautenberg.

Auch für Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) steht fest: „Um die Betriebsfähigkeit des Comoedienhauses zu sichern, ist eine Sanierung unumgänglich.“ Dabei rechnet er mit Kosten im siebenstelligen Bereich. Die Stadt werde erhebliche Investitionen aufbringen müssen.

Unterstützen will dabei der Förderverein für das historische Karussell in Wilhelmsbad. Nachdem das mit Millionenaufwand sanierte Pferdekarussell 2016 wieder in Betrieb genommen werden konnte, hat sich der Verein nun einer neuen Aufgabe verschrieben. „Wir haben unsere Satzung geändert und unser Wirkungsfeld auf die Förderung des Erhalts aller Einrichtungen im Staatspark Wilhelmsbad erweitert“, sagt der Vereinsvorsitzende Stefan Bahn. Das erste Projekt sei nun das Comoedienhaus.

Wie das Engagement für dessen Erhalt aussehen soll, erläutern Bahn und seine Mitstreiter gestern. „Wir haben die Idee der Stuhlpatenschaften aufgenommen, die es vor etwa zehn Jahren schon einmal gab.“ Wer sich für den Erhalt des Barocktheaters engagieren möchte, kann die Patenschaft für einen oder gleich mehrere Sitzplätze übernehmen. Die kostet für einen Stuhl 100 Euro im Jahr, 300 für eine kleine und 400 für eine große Loge. Auf der Internetseite des Vereins gibt es den Antrag auf Download.

Die Namen der jeweiligen Förderer werden – insofern gewünscht – auf einer Tafel im Foyer genannt. Findet sich für jeden der 211 Stühle im Theatersaal ein Pate, kämen so jährlich mehr als 20. 000 Euro zusammen. Und weil sich das Prinzip bei der Sanierung des Karussells bewährt habe, hat OB Kaminsky zugesagt, auch diesmal jeden Euro, den der Förderverein sammelt, aus städtischen Mitteln zu verdoppeln.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Wann mit den Arbeiten begonnen wird, ist noch unklar. Derzeit laufe eine Vorstudie zum Sanierungsumfang und den zu erwartenden Kosten, berichtete Nicole Rautenberg. OB Kaminsky kündigte an, die Stadt werde die Ausgaben in die Finanzplanung 2020 bis 24 aufnehmen. Je nach Höhe der Kosten, sollen laut OB aber auch das Land Hessen als Eigentümer des Staatsparks sowie der Bund um Unterstützung gebeten werden. Schon jetzt ist sich Kaminsky sicher, dass der Förderverein erneut einen wichtigen Beitrag leisten wird. Er selbst sicherte sich gleich auch die erste Stuhlpatenschaft. Reihe eins, Platz sieben. „Ich will den, da weiß ich wo ich dran bin.“