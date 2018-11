„Neue Stadtwache ist ein Gewinn“

Auch wenn sich die Koalitionspartner in Teilen unterschiedlich zur Video-Überwachung positioniert haben, so ist doch das gemeinsame Fazit der Kommunalpolitiker: Die Präsenz der Sicherheitskräfte und die direkte Ansprechbarkeit, zusätzlich zu den Streifen eben auch auf der Wache, hätten zu einer deutlichen Verbesserung der Bürgernähe geführt.

Hanau - Seit einem dreiviertel Jahr ist sie in Betrieb: Die „Hanauer Stadtwache“ direkt im Herzen Hanaus im Rathaus am Marktplatz. Aus Sicht des Kleeblattbündnisses von SPD, Grünen, BfH und FDP ist die Stadtwache ein Gewinn.

Vertreter der Mehrheitsfraktionen in der Stadtverordnetenversammlung haben sich vor Ort vom Ordnungsdezernenten, Stadtrat Thomas Morlock (FDP) sowie Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann informieren lassen, was die Stadtwache und die ebenfalls seit einigen Monaten laufende Videoüberwachung bereits bewirkt haben. Auch wenn sich die Koalitionspartner in Teilen unterschiedlich zur Video-Überwachung positioniert haben, so ist doch das gemeinsame Fazit der Kommunalpolitiker: Die Präsenz der Sicherheitskräfte und die direkte Ansprechbarkeit, zusätzlich zu den Streifen eben auch auf der Wache, hätten zu einer deutlichen Verbesserung der Bürgernähe geführt.

Mehr zum Thema: 100 Tage Videoüberwachung: Erwartungen bislang erfüllt Auch die staatliche Polizei habe festgestellt, dass die Zusammenarbeit und vor allem die Reaktionsfähigkeit deutlich verbessert worden sei, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Cornelia Gasche im Namen des Kleeblatt-Bündnisses. Auch wenn es von der Polizei am Freiheitsplatz gefühlt nur wenige Meter seien, so sei die direkte Einsatzfähigkeit der gemischten Streifen von Ordnungspolizei und staatlicher Polizei viel schneller. Zudem mache auch der Einsatz der sehr leistungsfähigen Kamera- und Softwaretechnik ein schnelles Eingreifen und eine fundierte Beweisaufnahme möglich.

Auch wenn Hanau eine grundsätzlich sichere Stadt sei, so fänden doch auch täglich kleinere und größere Straftaten in der Anonymität der belebten Plätze statt. Die, die sich jetzt in „ruhigere Winkel“ zurückziehen, sind nun eindeutig besser zu überwachen und am Ende ding-fest zu machen“, erläuterte Thorsten Wünschmann. Erfreut seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtpolizei über die positive Reaktion vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger. „In den ersten Wochen hatten wir so manchen freundlichen Besuch mit Kuchengeschenken, Dank und guten Worten“, berichteten Morlock und Wünschmann. Die Ansprechbarkeit der Streifen für Fragen und Hilfestellungen auf der Straße, werden von den Menschen gut angenommen und honoriert.

„Die Sicherheitskräfte sind ausdrücklich nicht dazu da, um Besucherinnen und Besucher, Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt in ihrem Bewegungsradius zu überwachen“, unterstrich Ordnungsdezernent Morlock. „So verstehen sie sich auch selbst überhaupt nicht.“ Es geht darum, das technisch unterstützte menschliche Auge und das Personal rasch an den Stellen zu haben, wenn es um kleinere und größere Straftaten geht.

„Auch wenn man zur Videoüberwachung eine differenzierte Haltung einnehmen kann, so ist die Stadtwache mit ihren modernen neuen technischen Möglichkeiten am Ende ein Gewinn an Sicherheit und Bürgernähe“, lautete ein erstes gemeinsames Fazit, das die Koalitionäre für sich zogen. (did)