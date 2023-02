Ein Schwerverletzter nach Zugunfall in Hanau – Ausfälle im Bahnverkehr

Von: Vincent Büssow

In Klein-Auheim wird ein Mercedes von einem Zug erfasst. Ein Mann aus Hanau wird schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Hanau – Am Bahnübergang in Klein-Auheim ist es zu einem heftigen Unfall gekommen. Am Donnerstag (9. Februar) um 9.20 Uhr stieß ein Zug dort mit einem Mercedes zusammen, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Ein Mann ist schwer verletzt. Zudem kommt es zu Ausfällen im Bahnverkehr.

Bei dem Verletzten handelt es sich um den Mercedes-Fahrer aus Hanau. Von den Bahngästen ist niemand verletzt worden, so der Polizeisprecher. Weshalb es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Hergang wird jetzt von der Bundespolizei ermittelt.

In Klein-Auheim (Hanau) ist es zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/imago

Nach Zug-Unfall in Hanau: Ausfälle im Bahnverkehr

Infolge des Unfalls kommt es in und um Hanau zu Ausfällen im Zugverkehr. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Bahnstrecke der RE85 und 86, die in ihrer Gesamtstrecke von Erbach über Hanau bis zum Hauptbahnhof Frankfurt fährt.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag war es zu einem schweren Unfall in Hanau gekommen, bei dem sich ein Auto überschlug. (vbu)