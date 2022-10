Kleintransporter brennt: Hintergründe unklar

Von: Erik Scharf

Ein Kleintransporter brennt in Hanau aus. © 5vision.media

In den frühen Morgenstunden des Samstag steht ein Kleintransporter plötzlich in Flammen.

Hanau – Mitten in der Nacht stand der Kleintransporter in Hanau-Steinheim plötzlich in Flammen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Gegen 2 Uhr am Samstag (8. Oktober) ging bei der Berufsfeuerwehr Hanau der Alarm ein. Kurze Zeit später waren 35 Einsatzkräfte, darunter auch Einsatzkräfte der Abteilung Steinheim, vor Ort und brachten das Feuer zügig unter Kontrolle, wie die Feuerwehr Hanau mitteilt.

Die Höhe des Sachschadens und die Ursache für den Brand sind derzeit noch nicht bekannt. (esa)

