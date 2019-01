Kunststoffverpackungen aus Schulmensen verbannt

Hanau/Main-Kinzig-Kreis – Die Heinzelmännchen Hausdienstleistungen Service GmbH, die 25 Schulen im Main-Kinzig-Kreis mit Essen versorgt, wird ab 1. Februar ausschließlich Verpackungslösungen ohne Kunststoffe anbieten. Das kündigte das Tochterunternehmen des Behindertenwerks Main-Kinzig gestern an.

Plastikfolie, Plastikbecher, Plastikschüsseln – auch im gastronomischen Bereich, insbesondere in Kantinen und Mensen, sind Kunststoffe allgegenwärtig. Um diese Plastikflut zu stoppen, hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises beschlossen, in seinen Einrichtungen auf vermeidbare Einwegkunststoffprodukte zu verzichten. Dieser Schritt werde von der Heinzelmännchen Hausdienstleistungen Service GmbH unterstützt, erklärte Heinzelmännchen-Leiterin Stefanie Röder gestern.

Ab Februar werde man in allen von den Heinzelmännchen betriebenen Mensen auf Einwegkunststoffverpackungen verzichten, kündigte Röder an. Völlig aus dem Sortiment genommen würden Kakao im Tetrapack und Joghurt in Plastikbechern. Kakao gebe es zukünftig in Papierbechern oder das Getränk werde in Becher der Kunden umgefüllt, die von zu Hause mitgebracht werden können. (did)