Lamboyfest bot allerhand Musik, Klamauk und kulinarische Genüsse

Im Jahr 1636 harrten die Belagerer Hanaus draußen vor den Stadttoren rund ein dreiviertel Jahr aus.

Hanau – Am vergangenen Wochenende fielen sie für drei Tage zu Tausenden in die Altstadtstraßen ein, um auf Einladung des Hanauer Veranstaltungsbüros das traditionelle Lamboyfest in Erinnerung an die Befreiung Hanaus zu feiern. Mit viel Musik, mit Leckereien internationaler Küchen, Spiel- und Spaßaktionen und Straßenkünstlern, die am Sonntag für spektakuläre tierische Erlebnisse sorgten.

Denn die Tiere waren angesagt beim traditionellen Gauklerfest. Auf den Auftritt der angekündigten Acts warteten die Gäste am Samstag allerdings vergeblich. Seit vielen Jahren startete das beliebte Gauklerfest bereits am Samstag. Gegen 15 Uhr öffneten sich die Türen des Backstagebezirks, und entließen die Künstler in die Straßen der Altstadt. Eine Tradition, mit der in diesem Jahr gebrochen wurde. Nicht aus finanziellen Erwägungen heraus, meint Bernd Michel vom städtischen Veranstaltungsbüro, der für die Organisation verantwortlich zeichnet. Der Entschluss sei gefasst worden, weil eben sonntags das Publikum für das Gauklerfest zahlenmäßig eher auf dem Platz sei als samstags. Diesem Sachverhalt habe man Rechnung tragen wollen.

Nun ja, aber es fehlte durchaus etwas am Samstagnachmittag beim Gang durch die Hanauer Altstadtstraßen. Wobei schon allerhand geboten wurde. Auf der Bühne am Schlossplatz lockte unter anderen Detlev Nyga als rockbegeisterter Esel der „Bremer Stadtmusikanten“ mit seinen Songs für die Brüder-Grimm-Festspiele. Auf der Bühne vor dem Goldschmiedehaus ließen es die jungen Musiker der Paul-Hindemith-Musikschule mit einem Metallica-Song herzhaft kräftig zugehen, bevor Ben Friday mit seinem Countrypunk zum Zuhören einlud.

Der Weg hinter das Goldschmiedehaus kam einem kleinen Zeitsprung gleich. Papier schöpfen, Siegel formen, Wappen entwickeln, der Mittelaltermarkt für Kinder hatte sein Publikum. Ebenso wie das Spielmobil, das mit seinen Angeboten wie Schminken, Hüpfburg und jeder Menge Bewegungsspiele Magnet für die jungen Besucher war. Bis plötzlich ein halber Trabi auftauchte, aus dem zwei sonderbare Gestalten entstiegen. Inge und Albert waren angekommen, um ihr Fahrzeug und sich selbst in einer Art artistischem Dating zu präsentieren, während sich wenige Meter weiter die Dönergrills vor den Glühdrähten drehten und Nachschub für die Nachfrage garantierten.

„Fresh Mexican Food“ versprach einer der anwesenden Food-Trucks, „Pulled Chicken Burger“ sind nebenan im Angebot, für Süßfans steht das Crepe-Mobil mit seinen Kreationen bereit. Das Lamboyfest, es präsentierte sich mit Ausnahme des gestrichenen Gauklersamstages in gewohnter Weise. Darüber freuten sich auch die Musiker von „Ten on Tons“ aus Frankfurt. Zum dritten mal sind sie schon dabei, erzählt die Frontfrau der Combo, die auch unübliche Tonerzeuger wie beispielsweise Mülltonnen für ihren ganz eigenen Sound nutzt. Ein Sound, der auch im „Gin Garden“ neben der Stadthalle ankam. In bequemen Liegestühlen mit einem exotischen Gin-Mixgetränk im Glas, das Treiben am Schlossplatz stets im Blick. Dort taten denn auch die Teilstreckenkontrolleurinnen Frau Schröder und Frau Puppig im Auftrag der Hanauer Straßenbahn ihren Dienst mit der mobilen Bushaltestelle. Gut, ein Bus kam da nie an, aber der Service der Damen war perfekt. Statt Fahrkarten gab es Streicheleinheiten, Umarmungen und aufbauende Worte.

VON DIETER KÖGEL