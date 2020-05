Nach Raserei und röhrenden Motoren: Straße in Hanau wird zur Fußgängerzone

Immer wieder gibt es Kritik an Schnellfahrern in der Langstraße. Nun wird der Durchgangsverkehr rausgehalten.

Die Stadt Hanau kann die Langstraße zur Fußgängerzone umwidmen. Die Kosten für die Absperrung werden auf 60.000 Euro beziffert.

Hanau – Gegen die Einziehung für den öffentlichen Verkehr zwischen Steinheimer Straße und Hirschstraße habe es von den Grundstückseigentümern keine Widersprüche gegeben, informiert Stadtrat Thomas Morlock (FDP).

Die Straßenverkehrsbehörde und der Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) wollen in den nächsten Wochen die entsprechende Beschilderung und automatisch versenkbare Poller anbringen, die für Berechtigte steuerbar sind. Der Magistrat muss noch die Kosten von 60.000 Euro bewilligen.

Diese Absperreinrichtungen samt Ampelanzeige an den Kreuzungen der Langstraße mit der Steinheimer Straße und der Hirschstraße anzubringen, hatten Morlock und städtische Fachleute bei einer Anliegerversammlung vorigen Herbst vorgestellt. „Gute Erfahrungen mit Pollern haben wir in der Straße Am Schwaberg in Mittelbuchen gesammelt“, so der Stadtrat. Dort können nur HSB-Busfahrer auf ihrem Linienweg die Hindernisse hoch- und runtersteuern. Damit wird Auto-Durchgangsverkehr vermieden.

In der Innenstadt gehe es darum, „den Lückenschluss als Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Freiheitsplatz ganzheitlich zu vollziehen“, so Morlock. Wenn der Durchgangsverkehr wegfalle, steige die Wohn- und Aufenthaltsqualität an der Langstraße erheblich. Dadurch erhofft man sich auch neue Gewerbeansiedlungen.

Die Langstraße bleibt künftig dem Fuß- und Radverkehr vorbehalten. Durchfahrtsgenehmigungen samt Chipkarten für die Pollersteuerung erhalten Anwohner, Anlieger und Geschäftsinhaber mit Stellplätzen. Lieferverkehr ist wie in anderen Fußgängerzonen montags bis samstags von 6 bis 11 und von 18 bis 22 Uhr möglich. Die neuen Regelungen sollen sich in einer Eingewöhnungszeit praktisch einspielen, so Morlock.

Mit Transpondern zur Steuerung der Poller werden alle Rettungsdienste ausgestattet. Für besondere einmalige Anlässe sind zudem zeitlich begrenzt gültige QR-Codes vorgesehen, die das Ordnungsamt vergibt.

Da es an der Langstraße immer wieder Kritik wegen Schnellfahrern und röhrenden Motoren gab, wollte die Stadt zunächst Stahlplatten installieren, die sich automatisch absenken, wenn man zu schnell fährt und das Auto durchrütteln. Nach Kritik wurde das verworfen.

