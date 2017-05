Märchenmotive von Nikolaus Heidelbach haben wenig Idyllisches  

Nikolaus Heidelbach, einer der prominentesten Illustratoren, zeigt derzeit seine Werke in Wilhelmsbad.

Hanau - Eine üppige Blumenpracht zieht den Betrachter in ihren Bann. Farbenprächtige Blüten locken das Auge. Doch dahinter versteckt, dunkel und unheimlich und erst auf den zweiten Blick sichtbar, erzählen zwei finstere Augen eine weitere Geschichte.

Die Szene stammt aus dem Märchen „Die Schöne und das Biest“. Der Maler: Nikolaus Heidelbach, dessen Illustrationen unter dem Titel „Märchen der Welt“ nun im Wilhelmsbader Puppen- und Spielzeugmuseum zu sehen sind. Der in Köln lebende Maler zählt zu den exponiertesten Vertretern der Illustratorenzunft. „Seine hintergründigen und poetischen Bilder verlangen genaues Hinsehen“, sagte Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funk, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung, die auch durch die Unterstützung des Hanauer Kulturvereins sowie der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur möglich gemacht werden konnte.

Eine zahnlose Alte hält die Weltkugel auf dem Schoß. Und so ganz sicher ist sich der Betrachter nicht, ob die Erde bei ihr in guten Händen ist. Gleiches gilt für die Illustration zur Geschichte von Adamek und Weißchen: Ein Mädchen im weißen Faltenkleid steht vor einem Schuppen. Daneben eine Axt und eine ebenso große Säge. Da fröstelt es den Betrachter. Das schönfärberische, romantische Märchenidyll ist nicht die Sache des Malers. Ein König liegt hier, zusammengerollt wie ein kleines Kind, unter seiner blauen Tupfendecke und hat wenig Königliches an sich.

„Ich male nichts, was nicht auch im Märchen drin ist“, sagt Heidelbach. Und so sind die Betrachter der Bilder eingeladen, ein zweites und vielleicht auch drittes Mal hinzuschauen, denn mitunter steckt die Überraschung im Detail. Die Bilder sind noch bis zum 2. Juli zu sehen, jeweils dienstags bis freitags von 10 und 12 sowie 14 und 17 Uhr; samstags und sonntags zwischen 10 und 17 Uhr. Der Treppenlift, der lange außer Betrieb war, ist seit dem Wochenende wieder in Funktion und bietet damit einen barrierefreien Zugang zum Museum und seinen Ausstellungen. (pmg)