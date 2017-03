„Adventure Castle“: Knifflige Aufgaben für Spieler

Hanau - Mit dem Slogan „Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer“ wirbt das „Adventure Castle“ für den besonderen Kick. Auch in Hanau sind „Escape Rooms“ entstanden, in denen Spieler kniffelige Aufgaben lösen müssen. Von Dieter Kögel

Nachdem man sich bisher in der Gruft Draculas beweisen konnte, steht seit Kurzem auch ein abenteuerlicher Märchenwald zur Verfügung, in dem in 60 Minuten Geheimnisse und Rätsel zu lösen sind. Ein Selbstversuch beweist: Im Märchenwald ist der Alltag vergessen, wenn sich die Tür zum „Escape Room“ schließt. 2015 hatte ein Freund von Volker Schwägerl erste Erfahrungen mit den aus den USA herüberschwappenden „Escape Rooms“ gemacht. Gestaltete Erlebnisräume, die man in einer festgelegten Zeit mit all ihren Aufgaben und Fallen zu bewältigen hat. Und ihm und Schwägerl war klar. „Das geht aber besser.“ Schwägerl hat als Entwickler von Karten- und Brettspielen ohnehin einen umfassenden Hintergrund, was Spiele angeht. Und so kreierte er in der Breslauer Straße 19, dort, wo einst die Hanauer Selbsthilfekontaktstelle ihren Sitz hatte, den ersten Hanauer „Escape Room“. Natürlich etwas unterschiedlich zu dem, was bis dahin auf dem Markt war. Nämlich „weiße Wände, Ikeamöbel, und Kisten mit Schlössern“, so Schwägerl. Nein, das geht wirklich besser, was das „Adventure Castle“ seit Juni 2016 mit „Draculas Gruft“ zeigt.

+ Bisweilen müssen die Mitspieler auch in entlegenen Ecken suchen, damit sie Hinweise finden, um die gestellten Aufgaben zu lösen. © Kögel Vier Monate hat es gedauert, um die Räume herzurichten, mit anspruchsvollen Rätseln und Aufgaben zu versehen. Vier Monate waren auch nötig, um Märchenwald mit Hexenhaus zu gestalten. Der neue „Escape Room,“ der seit kurzem zur Verfügung steht und von seiner Konzeption her so gestaltet ist, dass nicht nur ein Viererteam sich durch die beiden Räume arbeiten kann, sondern auch zwei Teams gegeneinander spielen können, bietet großen Spaß für Gruppen bis zu zwölf Leuten. Wir laufen zu Viert ein, nachdem die unkomplizierte Buchung auf der Internetseite binnen kürzester Zeit bestätigt war. An einem der beiden großen Tische im Gesellschaftsraum, in dem auch Betriebs- oder Geburtstagsfeiern nach durchlebtem Abenteuer veranstaltet werden können, weist Volker Schwägerl ein in die Geschichte, in die sich die Spieler begeben werden. Wir werden es mit der Hexe zu tun haben, die ein Dorf seit vielen Jahren terrorisiert. Und wir als „Dorfbewohner“ haben in den nächsten 60 Minuten Zeit, das Blatt zu wenden, der Hexenherrschaft ein feuriges Ende zu bereiten.

Doch zu Beginn hängen die Spieler im Märchenwald buchstäblich fest, müssen sich selbst befreien, um endlich zu Werke gehen zu können. Zusammenarbeit ist gefragt, Kooperation gefordert, Kommunikation ist wichtig. Denn was der eine nicht sieht, fällt dem anderen vielleicht eher auf. Schließlich sind die Hände frei, Dank guter Zusammenarbeit, die sich langsam einstellt, und mit der der erste Raum erkundet wird. Jedes Dekostück im Raum könnte einen Hinweis für den nächsten geforderten Schritt auf dem Weg ins Hexenhaus bedeuten, Hinweise für den Verbleib von Schlüsseln oder Zahlenkombinationen für verschlossene Kästchen, Türen oder Schatullen können sich überall finden. Automatisch schärfen sich die Sinne für Ungewöhnliches im fahlen Licht des Vollmondes im Märchenwald. Mauernischen, Efeu-Ranken, Schalen mit getrocknetem Laub, das Gelege der Eule in einer Ecke, die Zwerge auf dem kleinen Rasenstück - alles wird plötzlich einer eingehenden Untersuchung wert.

Die Gestaltung der Räume allein schon verrät die Intention, mit der Schwägerl seiner Idee vom Spielen eine höchst attraktive Form verleiht. Man taucht tatsächlich weg in eine ganz andere Welt, fiebert dem nächsten Schritt entgegen, entdeckt immer neue Möglichkeiten. Manche führen nicht weiter, andere schon. Und im Hintergrund tickt die Uhr. Wenn es arg hakt, kommt Volker Schwägerls Stimme aus dem Walkie-Talkie am Gürtel. Dezente Hinweise sind es im Notfall, mit denen er die Spieler von außen wieder auf den richtigen Pfad bringt. Auch wenn der zuweilen so gestaltet ist, dass klaustrophobisch vorbelastete Spieler einfach passen müssen. Aber auch dafür haben wir unsere Spezialistin im Team. Die für das Abschlussritual mit Zauberspruch benötigte vierte Kerze wird geborgen. Und die schwarze Katze wird auch noch gerade rechtzeitig gerettet, bevor das unselige Hexenhaus in symbolischen Flammen aufgeht und „unser" Dorf ein für allemal vom bösen Hexeneinfluss befreit ist.

Die rund 50-minütige Arbeit stellt sich als hart heraus, nachdem wir wieder im Gesellschaftsraum bei einer Tasse Kaffee sitzen, zurück in der Realität sind und der Adrenalinspiegel sich wieder normalisiert. „Wow!“ Wenn neun von zehn Gruppen, die sich durch die Räume des „Adventure Castle“ gespielt haben, so reagieren, dann ist Volker Schwägerl zufrieden. Von uns bekommt er dieses „Wow!“ Und von vielen anderen auch, wie die Beurteilungen zu den Hanauer „Escape Rooms“ zeigen.

Es soll sich noch einiges tun in der Breslauer Straße 19. Außer der Weiterentwicklung der Räume auch für junge Besucher ab zehn Jahren ist mit dem „Maya Tempel“ im Keller ein weiterer Abenteuerspielplatz nach dem Muster von Indiana Jones geplant. Der neue Raum soll in den nächsten Monaten Gestalt annehmen und verwirklicht werden.