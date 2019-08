Maintown Ramblers feiern 25-jähriges Bestehen mit Konzert

Gemeinsam mit den Sugar Foot Stompers haben sie 1974 mit einem Konzert den Hanauer Jazzkeller eröffnet. Damals hießen sie noch Montags-Musiker. Doch der Namen erschien den Musikern um Bandleader Werner Einschütz aus Kesselstadt irgendwann nicht mehr zeitgemäß.

Hanau – Das war 1994. Sie suchten einen neuen und kamen – weil Hanau eben eine Stadt am Main ist – auf Maintown Ramblers. Am morgigen Sonntag feiern die Ramblers um Werner Einschütz, einzig verbliebenes Gründungsmitglied, ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Rahmen der Musikpicknick-Reihe im Park am Olof-Palme-Haus.

„Die Verbundenheit der Musiker mit Hanau und ihre lockere Art, dem Jazz zu frönen, waren damals für die Namensfindung ausschlaggebend“, erinnert sich Einschütz. Musikalisch ging es seinerzeit bald richtig rund. Auf Jazz-Festivals bewiesen die Hanauer Maintown Ramblers, dass man mit den Großen der Jazz-Szene gut mithalten kann. Die Anzahl der Fans, die die Band auf ihren Auswärts-Auftritten begleiten, wuchs beständig und ist bis heute ein Garant für die erfolgreichen Jazz-Events. Denn die Ramblers sorgen immer für einen fröhlichen, swingenden Jazz – eben so wie er in den Südstaaten der USA gespielt wird.

Ein Besuch in New Orleans 1992 hatte Bandleader Werner Einschütz den traditionellen und fröhlichen Jazz der Südstaaten Amerikas näher gebracht. Dixieland, Blues und Swing wurden von der Hanauer Band einstudiert und sind die Stärken der Maintown Ramblers. Die sind in Steinheim Stammgäste und treten im Zwei-Wochen-Rhythmus in der TFC-Gaststätte an der Karlstraße auf.

„Während ihrer Auftritte bei unterschiedlichen Veranstaltungen und runden Geburtstagen - überwiegend bei 70- und 80-Jährigen - beweist die Band, dass sie durch ihren dynamischen Sound beim Publikum für hervorragende Stimmung sorgen kann“, sagt Bandgründer Einschütz, der auch mit über 80 Jahren der agile musikalische Chef der Ramblers ist, und betont, dass die Formation nicht nur Jazz-Musik spielen könne. Je nach Wunsch unterhält sie ihr Publikum auch mit Walzer, Tango, Samba oder Foxtrott.

Die Maintown Ramblers haben sich inzwischen verjüngt. Mitglied der Band ist Nicole Becker an der Posaune. Mit ihrer rauchig-angehauchten Stimme überzeugt sie aber auch als Sängerin und pfeift mitunter sogar mal einen Song. Männliche Unterstützung erhält sie von Bandleader Werner Einschütz am Sopran- und Tenor-Saxofon sowie mit Gesang, von Werner Becker an Trompete und Flügelhorn, Wolfgang Richter am Piano, Sebastian Stolz am Bass und Rolf Vonrhein an den Drums. Die Band wird vervollständigt durch den Klarinettisten und Altsaxofonisten Klaus Wombacher sowie den Gitarristen und Banjo-Spieler Alex Holz.

Bekannt sind längst auch die Ramblers-Riverboat-Shuffles, die die Band seit 2009 veranstaltet. Vor wenigen Tagen ging die musikalische Schifffahrt auf der MS Paloma auf dem Rhein von Koblenz nach Rüdesheim. Unterstützung erfuhren die Ramblers dabei von Sänger Keith Sanders.

Das 25-jährige Bestehen der Maintown Ramblers wird am morgigen Sonntag, 4. August, beim vierten diesjährigen Musikpicknick vor dem Olof-Palme-Haus gefeiert. Die siebenköpfige Formation hat zum Jubiläumskonzert flotten Dixieland-Jazz, Songs von Louis Prima, den „Royal Garden Blues“ und viele andere bekannte Stücke aus der Jazz-Szene von New Orleans im Gepäck.

VON HOLGER HACKENDAHL