Mann in Hanau angeschossen und schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein Mann ist am Dienstagabend in Hanau mit einer Waffe angeschossen und verletzt worden. © 5VISION.NEWS

Ein Mann wird in einem Wohnhaus in Hanau-Wolfgang angeschossen. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Hanau - Gewalttat in Hanau: Im Wohngebiet Pioneer Park ist am Dienstagabend (20. Juni) ein 24 Jahre alter Mann mit einer Waffe angeschossen und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mit. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben noch am Abend einen 59-jährigen Tatverdächtigen fest.

Was war passiert? Gegen 18.30 Uhr hatten Anwohner ein Schussgeräusch aus dem Haus in der Benjamin-Franklin-Straße gehört und die Polizei verständigt. Die Ermittler rückten daraufhin mit zahlreichen Streifen zum Pioneer Park aus. Dort fanden sie den 24-Jährigen schwer verletzt in einem Fahrstuhl des Mehrfamilienhauses vor. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch der mutmaßliche Täter kam in eine Klinik. Er hatte sich laut Polizei bei seiner Flucht verletzt.

Ermittlungen laufen weiter: Mann in Hanau angeschossen und schwer verletzt

Das Wohngebiet war während des Polizeieinsatzes teilweise gesperrt. Bei umfangreichen Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen im Umfeld des Tatorts fanden Staatsanwaltschaft und Polizei auch die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. (nhe)

Erst vor wenigen Monaten waren in Hanau-Wolfgang Schüsse gefallen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.