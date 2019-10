Dreister Angriff: Mann attackiert Mutter - sie hat beide Kinder an der Hand

Es ist eine hinterhältige Attacke in Hanau: Ein Mann greift eine Frau plötzlich an. Sie hat beide Kinder an der Hand.

Hanau - Ein besonders dreister Handtaschenraub beschäftigt momentan die Kripo in Hanau. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, wurde eine Mutter mit zwei Kindern an der Hand am Montagabend in der Marköbeler Straße Opfer eines Straßenräubers.

Die 27-jährige Hanauerin hielt sich zuvor mit ihren beiden sieben- und achtjährigen Kindern auf dem Spielplatz Ecke Gronauer Straße auf. Mit Einsetzen der Dämmerung traten alle drei gegen 18.10 Uhr zu Fuß den Heimweg an, berichtet die Polizei.

Hanau: Frau attackiert - Mann stiehlt Handtasche

Auf dem Gehweg merkte die Frau dann, wie sich ein Mann ihr von hinten näherte und sie unvermittelt mit einem Schubser in den Rücken zu Boden stieß. Dabei entriss er ihr die, über die Schulter hängende Handtasche, in der sich auch 120 Euro Bargeld befand.

Anschließend suchte der Täter das Weite und verschwand wieder in Richtung des Spielplatzes. Die Mutter zog sich durch den Sturz leichte Hautabschürfungen zu. Die Kinder blieben glücklicherweise unverletzt, dürften den Vorfall aber so schnell erst mal nicht vergessen.

Überfall in Hanau: Polizei sucht Mann mit Dreadlocks

Die Polizei fahndet nun nach einem zirka 1,80 Meter großen, schlanken, dunkelhäutigen Mann. Auffällig bei ihm sei wohl die Frisur gewesen, nämlich seitlich kurz rasierte Haare, sowie kurze dunkle sogenannte Dreadlocks, die zu einem Zopf gebunden waren.

Bekleidet war er mit einer schwarzen kurzen Jacke und einer gleichfarbigen Nike-Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Mann klaut Fahrräder in Hanau: Polizei schlägt zu

Bei einem Diebstahl in Hanau hatte die Polizei diese Woche mehr Glück: Sie nahm einen Fahrraddieb am Mittwochmorgen fest. Gegen 2 Uhr beobachteten die Beamten, wie ein 45-jähriger Mann zwei Herrenfahrräder die Wilhelmstraße in Richtung Lamboystraße schob.

Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle wurde ein roter Bolzenschneider gefunden. Diesen hatte der Mann zuvor beim Erblicken des Streifenwagens versucht heimlich hinter einer Leitplanke zu verstecken.

Diebstahl in Hanau: Polizei sucht Zeugen

Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein silbernes Mountainbike der Marke "Conway" und ein Mountainbike "Sport Fireflash" in grün/weiß.

Die Polizei in Hanau sucht nun die Eigentümer sowie auch Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 100-123 entgegen. chw

