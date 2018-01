Mann vergewaltigt 23-Jährige im Treppenhaus

Hanau - Am vergangenen Montag bedrängt ein Unbekannter eine 23-Jährige in einem Treppenhaus in Hanau und vergewaltigt sie. Mit einem Phantombild fahndet die Polizei jetzt nach ihm.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hanau fahnden aktuell nach einem 25 bis 35 Jahre alten Mann. Wie die Polizei berichtet, bedrängt er am vergangenen Montag gegen 14.45 Uhr eine 23 Jahre alte Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Schnurstraße und vergewaltigt sie anschließend. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann auch für weitere Angriffe auf Frauen am selben Tag verantwortlich ist. Hier hatte ein Unbekannter zunächst eine Frau in der Römerstraße niedergetreten und kurz darauf wohl auch eine 45-Jährige an der Ecke Hammerstraße/Krämerstraße attackiert. Mit dem Phantombild suchen die Beamten jetzt nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger und bitten mögliche Zeugen, sich zu melden. Wer also Hinweise auf den Täter geben kann oder etwas zu den Vorfällen in der Schnurstraße oder der Innenstadt sagen kann, sollte sich unter 06181/100-123 melden.

Der Mann hat laut Polizei schwarze Haare, einen Dreitagebart, ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Gekleidet ist er mit einer dunklen Jacke, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen - am Handgelenk trägt er ein silbernes Armband. (jo)