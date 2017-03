Mehrere Straftaten bei Polizeikontrolle aufgedeckt

Hanau - Mehrere Straftaten nach einer sechs Stunden langen Polizeikontrolle: So lautet die Statistik einer Verkehrskontrolle in der Zeit von 8.30 bis 13.30 Uhr.

Wie die Polizei berichtete, wurde die Kontrolle in Hanau gemeinsam von 18 Auszubildenden der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Mühlheim und Beamten der ersten Hanauer Polizeistation in der Philippsruher Alle durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 72 Fahrzeuge und 91 Personen überprüft.

Zwei Autofahrer stehen nun im Verdacht, ihren Wagen unter Drogeneinfluss gelenkt zu haben. Sie mussten eine Blutprobe abgeben. Weitere zwei Fahrer hatten offensichtlich keinen Versicherungsschutz mehr für ihre Kraftfahrzeuge und zwei Personen waren ohne Führerschein unterwegs. Zudem leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen etwa 20 Personen ein. Neun der insgesamt 72 Fahrzeuge wiesen außerdem Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Die Kontrollen dauern an. (dr)

