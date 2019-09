Mensa-Neubauten für Hanauer Schulen

1,4 Millionen Euro Investitionen

+ © Foto: Hackendahl Rund 2,75 Millionen Euro kostet der Anbau an der Geschwister-Scholl-Schule in Steinheim. In gut einem Jahr soll er fertig sein. © Foto: Hackendahl

Während der Sommerferien liefen auch in diesem Jahr an Schulen und Kitas umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden. Der Eigenbetrieb Hanau Immobilien- und Baumanagement hat allein im Bereich der Sanierungen für Schulen in diesem Sommer 1,2 Millionen investiert.