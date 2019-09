Streit eskaliert: Mann verletzt 31-Jährigen schwer am Kopf 

Messerattacke in Hanau: Ein Mann soll einen 31-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Hanau - Einen 27 Jahre alten Mann aus Hanau hat die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag gegen 23.45 Uhr in einem Hinterhof am Kurt-Schuhmacher-Platz einen 31-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwer am Kopf verletzt zu haben.

Hanau: Angriff mit Messer

Zunächst erreichte die Polizei in Hanau der Notruf eines Anwohners, der mitteilte, dass sich mehrere Jugendliche lautstark anbrüllen würden. Man befürchte nun, dass die jungen Leute aufeinander losgehen könnten.

Die Ordnungshüter waren mit drei Streifen vor Ort, um die Lage zu beruhigen. Während der Verletzte zur Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht wurde, nahm die Polizei den 27-Jährigen in Gewahrsam.

31-Jähriger in Hanau bei Streit verletzt

Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters wurden Haschisch und weitere Drogenutensilien aufgefunden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar; die Kripo Hanau hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. (red)

Messerattacken in Darmstadt und Offenbach beschäftigen derzeit die Polizei. Vor einer Schule in Offenbach eskaliert ein Streit. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wird dabei mit einem Messer verletzt. Großeinsatz der Polizei in Darmstadt: Ein Mann dreht in der Fußgängerzone durch. Jetzt ist er wieder frei.