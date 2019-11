Unikate aus Grimms Märchenreich in Hanau werden von Expertin restauriert

„Grimms Märchenreich“, das Kindermitmachmuseum im Schloss Philippsruhe in Hanau, hatte seit seiner Eröffnung im April 2019 bereits mehr als 40. 000 Besucher. Allein in den zweiwöchigen Herbstferien konnten mehr als 2.500 Gäste dort gezählt werden.

Hanau - Und auch für die Zeit rund um Weihachten rechnet die Museenverwaltung mit zahlreichen Besuchern.

Daher nutzen die Museumsleute die Zeit bis Mitte Dezember, um die Glanzstücke der Hanauer Grimmsammlung – der originale Hausrock und die Aktentasche aus dem Besitz von Jacob Grimm – „weihnachtsfein“ zu machen. Die beiden wichtigsten Grimm-Exponate, die seit 1896 im Besitz des Hanauer Geschichtsvereins sind, wurden dieser Tage durch die renommierte Textil- und Lederrestauratorin Katharina Mackert aus Bonn aus ihren Vitrinen entnommen. Bis Mitte Dezember wird die Expertin die beiden Unikate restaurieren und für die nächsten Jahrzehnte konservieren, damit auch die zukünftigen Museumsbesucherinnen und -besucher sich an diesen beiden einzigarten Stücken erfreuen können.

Katharina Mackert arbeitete als Textil- und Lederrestauratorin unter anderem am Deutschen Ledermuseum in Offenbach und am Victoria and Albert Museum in London, sie zählt unter anderem die Staatliche Kunstsammlung Dresden und The Burrell Collection, Glasgow, zu ihren Kunden. Fachbereichsleiter Martin Hoppe und der 1. Vorsitzende des Hanauer Geschichtsvereins, Michael H. Sprenger, vertrauen auf ihre jahrelange Expertise und freuen sich, wenn die Grimm-Objekte bald in neuem Glanz erstrahlen werden.

Die beiden Stücke waren Gebrauchs- und Alltagsgegenstände von Jacob Grimm. Den Hausrock, der wie ein wollener Mantel anmutet, trug er als „Arbeitskleidung“ zu Hause. Die lederne Aktentasche hat darüber hinaus eine politische Bedeutung. Denn mit ihr soll Jacob Grimm nach den napoleonischen Kriegen 1815 als „Kunstdetektiv“ nach Paris gereist sein, um geraubte Kunstwerke und Buchbestände aus Frankreich zurück nach Kurhessen zu bringen.

Einen Monat lang werden die beiden Stücke nicht in Hanau zu sehen sein. Kuratorin Nina A. Schneider füllt die „Lücke“ in der „Grimm-Vitrine“ für diese Zeit mit Repliken aus dem Museumskoffer „Die Grimm-Tasche“. Eine Nachahmung der ledernen Aktentasche wird als „Grimm-Tasche“ bei Führungen und Kindergeburtstagen im Museum genutzt. Darin sind die „Geburtstagsgeschenke“ enthalten, die Jacob und Wilhelm jedes Jahr bekamen.

+ „Grimms Tasche“ ist eine Replik der Originaltasche. © Privat

Jacob war glücklich über einen großen Berg von Traubenrosinen auf einem besonderen silbernen Teller, der nur für diesen Zweck benutzt wurde, und ein Paar gestickte Pantoffeln. Wilhelm bekam einen Topf mit blass roten Primeln, seinen Lieblingsblumen.

Zudem erhalten die Besucher Einblick, wie die Brüder Grimm als kleine Kinder Lesen und Schreiben lernten. Jacob schreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass die Hanauer Tante Schlemmer ihnen das ABC beibrachte. Mithilfe einer Stecknadel und einem alten Fächer zeigte sie ihnen die Buchstaben.

Jacobs und Wilhelms erste Schreibversuche sind digital im Grimm-Raum an einem Monitor zu sehen. Aus dem Jahre 1789 stammt ein frühes schriftliches Zeugnis der beiden. Sie gratulierten damals ihrem Vater im Alter von vier und drei Jahren zum Geburtstag. Das Original befindet sich heute im Hessischen Staatsarchiv Marburg. Für alle, die noch mehr erfahren wollen, sind die Führungen und Kindergeburtstage des museumspädagogischen Teams genau das Richtige. Informationen und Beratung gibt es unter der Rufnummer 06181 2951799 oder auf www.grimms.hanau.de.

„Grimms Märchenreich“ im Schloss Philippsruhe mit seinem märchenhaften Museumsladen ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine kurze Weihnachtspause findet vom 23. bis 25. Dezember statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnet das Schloss wie gewohnt um 11 Uhr seine Pforten. Über den Jahreswechsel bleibt das Museum vom 31. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020 geschlossen. Ab dem 2. Januar 2020 ist das Grimms Märchenreich dann wieder regulär geöffnet.

VON DIRK IDING