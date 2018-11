Mustergültige Evakuierung Wolfgangs nach Bombenfund

Wolfgang - 1,38 Meter lang, 55 Zentimeter im Durchmesser und 500 Kilogramm schwer war das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, das gestern Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten auf den Plan rief und den Alltag von etlichen Hanauerinnen und Hanauer durcheinander brachte. Doch am Ende ging alles gut. Von Dirk Iding und Holger Hackendahl

Nur gut 50 Minuten benötigten Dieter Schwetzler und René Bennert vom Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt, um die US-amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, die am Donnerstagmittag bei Sondierungsarbeiten im Pioneer Park gefunden wurde, zu entschärfen. Um kurz vor 14 Uhr konnten die beiden Entwarnung geben und die weitreichenden Vorsichtsmaßnahmen rund um den Fundort aufgehoben werden. Bereits am Donnerstagabend hatte ein Krisenstab entschieden, dass vor der für Freitagmittag geplanten Entschärfung das Gebiet rund um den Pioneer Park in einem Radius von 1000 Metern evakuiert wird. Immerhin rund 6000 Menschen wohnen in der Sperrzone, zwei Schulen und mehrere Kindergärten blieben geschlossen, mehrere Unternehmen, darunter die Dunlop, mussten ihren Betrieb einstellen, der Verkehr – ob Autos, Busse, Züge und sogar Flugzeuge – musste den Evakuierungsbereich meiden. Davon betroffen war auch die B43a.

Zuletzt hatte es eine ähnlich große Evakuierungslage in der Brüder-Grimm-Stadt im April 2015 gegeben, als ein Gasleck mitten in der Hanauer City abgedichtet werden musste. Und auch diesmal bewährte sich das professionelle Zusammenspiel von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und städtischen Unternehmungen wie die Hanauer Straßenbahn GmbH und der Stadtwerke.

+ Nichts geht mehr: Weiträumig wurden die Straßen während der Bombenentschärfung gesperrt. Auf den Ausweichstrecken kam es zu erheblichen Behinderungen. © Hackendahl „Solche Lagen kommen für uns nicht unerwartet“, zeigte sich Oberbürgermeister Claus Kaminsky bereits während der noch laufenden Evakuierung vom Erfolg des Einsatzes überzeugt. Insgesamt waren daran gestern rund 120 Polzisten, 105 Feuerwehrleute und 62 Helfer vom Betreuungs-und Sanitätszug des Main-Kinzig-Kreises beteiligt. Ab 8 Uhr begann die Evakuierung von rund 500 Menschen im Umkreis des Bombenfundes. Die weitaus meisten Wolfgänger hatten von der bevorstehenden Bombenentschärfung bereits über Presse, Funk und Soziale Medien erfahren, waren ohnehin bei der Arbeit oder hatten von sich aus alternative Unterbringungsmöglichkeiten aufgetan.

In der Großauheimer Lindenauhalle wurde eine zentrale Sammelunterkunft eingerichtet, in der die Menschen versorgt wurden, die sonst nicht wussten wohin. Im Zuge der Evakuierung wurden dorthin etwa 200 Frauen, Männer und Kinder mit Bussen der HSB gebracht. Das Gros stammte aus der städtischen Flüchtlingsunterkunft auf dem Sportsfield-Gelände. 35 DRK-Helfer aus Großauheim, Hanau und Bruchköbel kümmerten sich um die Evakuierten, verteilten Kaffee, Tee, Wasser, Saft und Obst. Erzieherinen aus gestern geschlossenen Kitas betreuten die Kinder. Die gesamte Evakuierung lief nach Auskunft der Einsatzkräfte in absolut ruhigen Bahnen ab.

Und nachdem die Sperrzone geräumt und auch der Verkehr entsprechend umgeleitet wurden, konnten Dieter Schwetzler und René Bennert zu Werke gehen. Für die beiden erfahrenen Bombenentschärfer, die schon auf etliche, zum Teil spektakuläre Einsätze zurückblicken können, darf ihr Job „niemals Routine werden“. Schwetzler: „Wir gehen jede Bombe so an, als wäre es unsere erste.“ Denn bei aller Erfahrung dürfe man niemals den Respekt vor diesen gefährlichen Waffen verlieren. Umso dankbarer sei man allen Einsatzkräften, „die dafür sorgen, dass wir unseren Job in Ruhe tun können“. Und der war schließlich nach knapp einer Stunde erledigt.